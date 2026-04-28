DRM na PlayStation to jednak nie błąd. Gracze muszą logować się co 30 dni, aby nie stracić dostępu do gier

PlayStation potwierdziło, że nowy system DRM nie jest usterką, lecz celową aktualizacją sklepu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wsparcie techniczne PlayStation, każda cyfrowa gra kupiona po marcu 2026 roku będzie objęta nową zasadą. Jeśli konsola nie połączy się z internetem przez 30 dni, licencja na grę wygaśnie, a tytuł przestanie się uruchamiać do momentu ponownego nawiązania połączenia. Oznacza to konieczność regularnego logowania online, aby utrzymać dostęp do zakupionych produkcji.

W ostatnich dniach pojawiły się niepokojące informacje, że PlayStation wprowadziło w swoim sklepie DRM, który uniemożliwia uruchamianie nowo zakupionych gier, jeżeli konto pozostało niezalogowane do usługi przez ponad 30 dni. Były doniesienia, że to wyłącznie błąd, który Sony prawdopodobnie naprawi w najbliższych tygodniach. Teraz okazuje się, że ten mechanizm pozostaje w PlayStation Store na stałe.

Każda gra na PlayStation zakupiona cyfrowo po marcowej aktualizacji systemu podobno będzie teraz wymagać połączenia z internetem raz na 30 dni w celu weryfikacji licencji Jeśli konsola pozostanie offline dłużej niż to, gry nie uruchomią się, dopóki nie połączysz się ponownie

W praktyce gracze, którzy nie będą łączyć się z siecią, mogą czasowo utracić dostęp do płatnych gier. Co istotne, ustawienie konsoli jako głównej nie pozwala ominąć tego ograniczenia. Nowa polityka nie obejmuje natomiast starszych zakupów cyfrowych, które nadal będą działać bez konieczności stałego dostępu do internetu.

Decyzja wzbudza kontrowersje, ponieważ wielu użytkowników postrzega ją jako działanie niekorzystne dla konsumentów. Odebranie dostępu do gry tylko z powodu braku połączenia z siecią budzi obawy o realne prawo własności cyfrowych produktów.

Użytkownik zapytał wsparcie Ps i potwierdził, że problem z DRM jest celowy i nie jest błędem.

Nowy DRM w aktualizacji PlayStation to hańba dla gamingu, Sony powinno wydać oświadczenie, czy ta wiadomość od PlayStation Support jest prawdziwa, czy sfałszowana. Ten problem z 30-dniowym timera stosowanym do wszystkich nowych zakupów nie dotyczy posiadania aktywnego połączenia internetowego, ale koncepcji własności. Sony odbiera prawa użytkownikom, którzy kupują ich gry cyfrowo. Jeśli przejdziesz w tryb offline na więcej niż 30 dni, zostaniesz zablokowany przed graniem w grę, którą kupiłeś za własne pieniądze. Twoja konsola nie powinna wymagać aktywnego połączenia internetowego online, aby zweryfikować zakup lub ważność gry wideo, którą wcześniej kupiłeś, w mojej opinii.

