PlayStation wprowadziło DRM? Gracze mają obowiązek logowania się co 30 dni, inaczej stracą dostęp do zakupionych gier

W sieci pojawiły się doniesienia, które mogą wzbudzić niepokój wśród użytkowników konsol PlayStation. Według krążących doniesień Sony mogła wprowadzić bardziej rygorystyczny system DRM dla cyfrowych gier na PS4 i PS5, wymagający regularnej weryfikacji licencji online.

PlayStation – Sony miało wprowadzić DRM, wymagający od graczy logowania się do sieci co 30 dni

Źródłem informacji są wpisy Lance’a McDonalda, który twierdzi, że nowo kupowane gry w wersji cyfrowej wymagają połączenia z internetem przynajmniej raz na 30 dni. W przeciwnym razie dostęp do tytułu może zostać zablokowany. Jak zaznaczył, problem ten ma dotyczyć wyłącznie nowych zakupów, podczas gdy starsze produkcje mają działać bez takich ograniczeń.