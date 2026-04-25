PlayStation wprowadziło DRM? Gracze mają obowiązek logowania się co 30 dni, inaczej stracą dostęp do zakupionych gier

Sony miało podjąć kontrowersyjną decyzję dotyczącą zakupów gier w PlayStation Store.
W sieci pojawiły się doniesienia, które mogą wzbudzić niepokój wśród użytkowników konsol PlayStation. Według krążących doniesień Sony mogła wprowadzić bardziej rygorystyczny system DRM dla cyfrowych gier na PS4 i PS5, wymagający regularnej weryfikacji licencji online.
Źródłem informacji są wpisy Lance’a McDonalda, który twierdzi, że nowo kupowane gry w wersji cyfrowej wymagają połączenia z internetem przynajmniej raz na 30 dni. W przeciwnym razie dostęp do tytułu może zostać zablokowany. Jak zaznaczył, problem ten ma dotyczyć wyłącznie nowych zakupów, podczas gdy starsze produkcje mają działać bez takich ograniczeń.
McDonald podkreśla również, że standardowe ustawienia konsoli, takie jak przypisanie urządzenia jako głównego, nie rozwiązują tej kwestii. Tym samym gracze zostali zmuszeni do logowania się do sieci przynajmniej raz na 30 dni, aby odnowić licencje na zakupione gry w PlayStation Store. Jeżeli tego nie zrobią, licencja wygaśnie i uniemożliwi to włączenie gry, do czasu ponownego zalogowania się do sieci.
Ogromnie fatalny DRM został teraz wprowadzony we wszystkich cyfrowych grach na PS4 i PS5. Każda cyfrowa gra, którą kupisz, wymaga teraz sprawdzenia licencji online co 30 dni. Jeśli kupisz cyfrową grę i nie podłączysz konsoli do internetu przez 30 dni, twoja licencja wygaśnie.
PlayStation wprowadził DRM w grach cyfrowych na PS4/PS5, wymagające sprawdzania online co 30 dni
Nowo zakupione gry cyfrowe muszą teraz łączyć się z siecią PlayStation Network co 30 dni w celu weryfikacji licencji.
Jeśli konsola pozostaje offline przez ponad 30 dni, gra może przestać działać, dopóki nie zostanie odnowiona licencja, poprzez zalogowanie się do sieci.
Gry, które posiadałeś przed tą zmianą, nie są tym dotknięte.
Brak oficjalnego stanowiska Sony sprawia, że gracze pozostają wzburzeni najnowszą decyzją firmy. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, mogłoby to oznaczać istotną zmianę w podejściu do dystrybucji cyfrowej na platformach PlayStation, szczególnie dla osób, które korzystają z konsoli bez stałego dostępu do sieci.
Warto jednak zaznaczyć, że podobne systemy weryfikacji online funkcjonują już na innych platformach, choć ich działanie i zakres różnią się w zależności od producenta. Na ten moment wszystkie informacje dotyczące zmian w DRM na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 wymagają potwierdzenia przez Sony.
