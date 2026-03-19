Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra po polsku na Nintendo Switch 2. Aktualizacja z polską wersją już dostępna

Radosław Krajewski
2026/03/19 11:10
0
0

Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą już zagrać w kolejny tytuł po polsku.

Nintendo rozszerza bibliotekę gier, które otrzymały polskie wersje. Po Mario Kart World, Donkey Kong Bananza oraz Super Mario Party Jamboree przyszedł czas na rodzimy język w Super Mario Bros. Wonder. Dodanie polskiej lokalizacji zostało zapowiedziane jeszcze w styczniu bieżącego roku, a po niecałych dwóch miesiącach gracze mogą już zagrać w najnowszą platformówkową odsłonę Mario po polsku.

Super Mario Bros. Wonder w polskiej wersji językowej
Foto: Pociąg do popkultury

Aktualizacja przygotowuje graczy na premierę Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, która odbędzie się już za tydzień, czyli 26 marca. Patch oznaczony numerem 1.1.0 wprowadza również mnóstwo poprawek, a także opcję skanowania Amiibo. Poniżej zobaczycie screeny z polskiej wersji Super Mario Bros. Wonder.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Najnowszy dodatek do gry wprowadzi tytułowy Bellabel Park. Jego częścią jest m.in. Attraction Center, które podzielono na dwie przestrzenie. W Local Multiplayer Plaza będziemy mogli wybrać jedną z 17 atrakcji w ramach której zagramy lokalnie z 3 znajomymi albo współpracując, albo ze sobą rywalizując. Z kolei Game Room Plaza to 6 misji, w których udział lokalnie lub po sieci może wziąć nawet do 12 graczy.

W grze pojawi się również Camp Central, gdzie spotkamy Toadów, którzy będą oferować kolejne wyzwania. Rozszerzenie wprowadzi także mnóstwo nowości do wcześniejszych regionów, gdzie gracze będą mogli odnaleźć ukryte skarby, a także podjąć się walk z nowymi bossami.

Tagi:

News
Nintendo
aktualizacja
polska wersja językowa
lokalizacja
Super Mario Bros.
polska wersja
Super Mario Bros. Wonder
Nintendo Switch 2
Super Mario Bros. Wonder + Meetup in Bellabel Park
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112