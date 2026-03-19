Kolejna gra po polsku na Nintendo Switch 2. Aktualizacja z polską wersją już dostępna

Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą już zagrać w kolejny tytuł po polsku.

Nintendo rozszerza bibliotekę gier, które otrzymały polskie wersje. Po Mario Kart World, Donkey Kong Bananza oraz Super Mario Party Jamboree przyszedł czas na rodzimy język w Super Mario Bros. Wonder. Dodanie polskiej lokalizacji zostało zapowiedziane jeszcze w styczniu bieżącego roku, a po niecałych dwóch miesiącach gracze mogą już zagrać w najnowszą platformówkową odsłonę Mario po polsku.

Foto: Pociąg do popkultury

Super Mario Bros. Wonder otrzymało polską wersję językową

Aktualizacja przygotowuje graczy na premierę Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, która odbędzie się już za tydzień, czyli 26 marca. Patch oznaczony numerem 1.1.0 wprowadza również mnóstwo poprawek, a także opcję skanowania Amiibo. Poniżej zobaczycie screeny z polskiej wersji Super Mario Bros. Wonder.

