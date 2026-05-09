Nintendo ujawniło najlepiej sprzedające się gry na Switch 2. Lider może być tylko jeden

Mario Kart World zostawiło konkurencję daleko w tyle.
Nintendo opublikowało najnowsze wyniki sprzedaży gier na Switcha 2 i wygląda na to, że nowa konsola radzi sobie naprawdę świetnie. Lider rankingu jest jednak tylko jeden — Mario Kart World sprzedało się już w liczbie 14,7 miliona egzemplarzy.
Mario Kart World na szczycie najpopularniejszych gier Switch 2
To wynik zdecydowanie wyższy od reszty stawki, choć trzeba pamiętać, że gra była dołączana do wielu zestawów startowych ze Switchem 2. Mimo wszystko skala sukcesu robi ogromne wrażenie i pokazuje, że seria Mario Kart nadal pozostaje jedną z najmocniejszych marek Nintendo. Drugie miejsce zajmuje Donkey Kong Bananza z wynikiem 4,52 miliona kopii. Tuż za nim znalazło się Pokemon Legends: Z-A, które osiągnęło 3,94 miliona sprzedanych egzemplarzy.
Najciekawiej wygląda jednak sytuacja Pokemon Pokopia. Nintendo początkowo podało wynik 2,41 miliona, ale później doprecyzowało, że gra zdążyła już przekroczyć 4 miliony sprzedanych kopii. Oznacza to, że produkcja może być w rzeczywistości bardzo blisko Donkey Kong Bananza, a być może w kolejnych miesiącach zacznie nawet gonić Mario Kart World. Pierwszą piątkę zamyka Kirby Air Riders z wynikiem 1,87 miliona egzemplarzy.
Najlepiej sprzedające się gry na Switcha 2:
Mario Kart World — 14,7 mln
Donkey Kong Bananza — 4,52 mln
Pokemon Legends: Z-A — 3,94 mln
Pokemon Pokopia — ponad 4 mln
Kirby Air Riders — 1,87 mln
Nintendo ma jednak przed sobą pewne wyzwania. Firma niedawno ogłosiła podwyżkę ceny Switcha 2 do 499,99 dolarów, która zacznie obowiązywać od września. Droższa konsola może oznaczać wolniejsze tempo sprzedaży zarówno samego sprzętu, jak i gier.
Mimo to Switch 2 zdążył już sprzedać się w liczbie blisko 20 milionów egzemplarzy, więc baza użytkowników jest ogromna. A jeśli Nintendo utrzyma tempo wydawania mocnych ekskluzywnych produkcji, wyniki sprzedaży gier mogą jeszcze długo rosnąć.
