Nintendo ujawniło najlepiej sprzedające się gry na Switch 2. Lider może być tylko jeden

Nintendo opublikowało najnowsze wyniki sprzedaży gier na Switcha 2 i wygląda na to, że nowa konsola radzi sobie naprawdę świetnie. Lider rankingu jest jednak tylko jeden — Mario Kart World sprzedało się już w liczbie 14,7 miliona egzemplarzy.

Mario Kart World na szczycie najpopularniejszych gier Switch 2

To wynik zdecydowanie wyższy od reszty stawki, choć trzeba pamiętać, że gra była dołączana do wielu zestawów startowych ze Switchem 2. Mimo wszystko skala sukcesu robi ogromne wrażenie i pokazuje, że seria Mario Kart nadal pozostaje jedną z najmocniejszych marek Nintendo. Drugie miejsce zajmuje Donkey Kong Bananza z wynikiem 4,52 miliona kopii. Tuż za nim znalazło się Pokemon Legends: Z-A, które osiągnęło 3,94 miliona sprzedanych egzemplarzy.