Producent Silent Hill f mówi, że nadchodząca gra to "horror akcji", a nie żaden "soulslike"

Producent serii Silent Hill, Motoi Okamoto, zabrał głos w sprawie dyskusji wokół nadchodzącego Silent Hill f. Pytania ma rodzić system walk, który będzie bardzo dynamiczny. W rozmowie z IGN twórca podkreślił, że choć w grze pojawią się elementy takie jak pasek wytrzymałości czy unik, nie oznacza to, że mamy do czynienia z soulslike’iem.
Silent Hill f to horror akcji – po prostu
Producent wyjaśnia:
To jedna z rzeczy, które widzimy – termin soulslike – dość często pojawia się w internecie. Myślę, że to trochę nieszczere określenie. Współcześni gracze zobaczą coś w stylu: o, jest wskaźnik wytrzymałości, jest unik i pomyślą sobie: »No dobra, to soulslike«.
Jak zaznaczył producent, wiele z mechanik, które fani wskazują jako typowe dla soulslike’ów, było obecnych w klasycznych odsłonach serii:
Szczerze mówiąc, wiele z tych elementów zaczerpnęliśmy z klasycznych gier Silent Hill. Spójrzcie na Silent Hill 4 – jest tam wskaźnik naładowania ataków, coś w rodzaju naszego wskaźnika skupienia. Nawet w Silent Hill 3 jest wskaźnik wytrzymałości. Widać go później.
GramTV przedstawia:
Okamoto przyznał również, że internetowe dyskusje bywają frustrujące, raz jeszcze podkreślając, jakiego rodzaju grą jest Silent Hill f:
Te rzeczy nie są nowością ani nie występują wyłącznie w grach soulslike. Są one częścią gier akcji i horrorów od bardzo, bardzo dawna. Jeśli masz takie rzeczy, jesteś nazywany soulslike’iem. Chcielibyśmy powtórzyć, że jesteśmy grą akcji z gatunku horror, ale nie soulslike.
Silent Hill f zostało oficjalnie zaprezentowane w 2022 roku, jednak aktualizacje na temat projektu pojawiły się dopiero w marcu 2025 roku. Niedawno pojawił się nowy zwiastun. Akcja gry przeniesie graczy do Japonii lat 60. XX wieku. Za produkcję odpowiada Neobards Entertainment, studio wcześniej wspierające rozwój gier Resident Evil. Projekty stworzeń i postaci przygotowuje artystka Kera, scenariusz napisał Ryukishi07 (When They Cry), a muzyką zajmuje się Akira Yamaoka, wieloletni kompozytor serii. Premiera zaplanowana jest na 25 września 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!