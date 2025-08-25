Producent Silent Hill f mówi, że nadchodząca gra to "horror akcji", a nie żaden "soulslike"

Producent serii Silent Hill, Motoi Okamoto, zabrał głos w sprawie dyskusji wokół nadchodzącego Silent Hill f. Pytania ma rodzić system walk , który będzie bardzo dynamiczny. W rozmowie z IGN twórca podkreślił, że choć w grze pojawią się elementy takie jak pasek wytrzymałości czy unik, nie oznacza to, że mamy do czynienia z soulslike’iem.

To jedna z rzeczy, które widzimy – termin soulslike – dość często pojawia się w internecie. Myślę, że to trochę nieszczere określenie. Współcześni gracze zobaczą coś w stylu: o, jest wskaźnik wytrzymałości, jest unik i pomyślą sobie: »No dobra, to soulslike«.

Jak zaznaczył producent, wiele z mechanik, które fani wskazują jako typowe dla soulslike’ów, było obecnych w klasycznych odsłonach serii: