Silent Hill f nadchodzi. Czy podtrzyma poziom po remake’u dwójki?

Konami ujawnia kolejne szczegóły nadchodzącego Silent Hill f. Fani serii survival horrorów będą mogli przekonać się o sile nowej odsłony już za kilka tygodni, a pierwsze materiały z Gamescom Opening Night Live sugerują, że produkcja zachowa charakterystyczny klimat marki.

Silent Hill f – nowe śledztwo w mrocznym mieście

Prezentowane fragmenty pokazały miejsce zbrodni oraz funkcjonariuszy docierających na teren pełen krwi. Gracze zwiedzą też inne lokacje, które będą istotne dla fabuły, mierząc się z niepewnością protagonistki i tajemniczymi głosami w jej głowie. Rozgrywka łączy klasyczny survival horror z elementami psychologicznymi, utrzymując napięcie zarówno poprzez wizualną otoczkę, jak i oprawę dźwiękową.