Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill f nadchodzi. Czy podtrzyma poziom po remake’u dwójki?

Mikołaj Berlik
2025/08/19 21:40
0
0

Opening Night Live przyniósł nam nowy zwiastun.

Konami ujawnia kolejne szczegóły nadchodzącego Silent Hill f. Fani serii survival horrorów będą mogli przekonać się o sile nowej odsłony już za kilka tygodni, a pierwsze materiały z Gamescom Opening Night Live sugerują, że produkcja zachowa charakterystyczny klimat marki.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f – nowe śledztwo w mrocznym mieście

Prezentowane fragmenty pokazały miejsce zbrodni oraz funkcjonariuszy docierających na teren pełen krwi. Gracze zwiedzą też inne lokacje, które będą istotne dla fabuły, mierząc się z niepewnością protagonistki i tajemniczymi głosami w jej głowie. Rozgrywka łączy klasyczny survival horror z elementami psychologicznymi, utrzymując napięcie zarówno poprzez wizualną otoczkę, jak i oprawę dźwiękową.

Silent Hill f zadebiutuje na PS5, XSX|S i PC już niedługo. Produkcja kontynuuje tradycję serii, stawiając na głęboką narrację i atmosferę niepokoju. W przerwach od walki z przeciwnikami będziemy musieli badać środowisko i odkrywać tajemnice miasta, które skrywają zarówno przemoc, jak i psychologiczne wyzwania.

GramTV przedstawia:

Nowa odsłona Silent Hill f wydaje się być solidnym kandydatem do podtrzymania renomy serii, łącząc klasyczne elementy horroru z nowoczesną oprawą i gameplayem.

Tagi:

News
zwiastun
gamescom
Silent Hill
Gamescom Opening Night Live
Silent Hill F
Gamescom 2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112