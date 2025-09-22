Zaloguj się lub Zarejestruj

Próby bojkotu bardzo wyczekiwanej kontynuacji. Liczby mówią jednak same za siebie

Mikołaj Berlik
2025/09/22 11:00
5
1

Kontrowersje wokół zwolnienia artystki nie powstrzymały sprzedaży Ghost of Yotei.

Ghost of Yotei wywołało ogromne emocje w społeczności graczy. Choć część fanów zapowiedziała bojkot produkcji, zwracając uwagę na kontrowersje wokół zwolnienia byłej artystki Sucker Punch, tytuł notuje świetne wyniki sprzedaży na całym świecie.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Ghost of Yotei – bojkot kontra popularność gry

Cała sprawa rozpoczęła się po głośnym odejściu Drew Harrison, byłej artystki Sucker Punch Productions. Producent Brian Flemming tłumaczył w wywiadzie, że powodem decyzji były wpisy w mediach społecznościowych, które jego zdaniem „kpiły z morderstwa” i nie były zgodne z wartościami zespołu. Zwolnienie natychmiast wywołało burzę w internecie i liczne nawoływania do bojkotu.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Na forach takich jak ResetEra wielu graczy otwarcie deklarowało, że nie kupi Ghost of Yotei, a niektórzy porównywali zakup gry do „wspierania faszyzmu”. Decyzja o odrzuceniu duchowego następcy Ghost of Tsushima okazała się dla części fanów trudna, ale – jak twierdzili – nie mogli poprzeć działań studia.

Mimo to gra radzi sobie doskonale na rynku. W ostatnich dniach Ghost of Yotei stało się najczęściej kupowaną produkcją na PlayStation Store w wielu krajach, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Japonii, Korei Południowej i Brazylii. Kontrowersje najwyraźniej nie zniechęciły większości graczy.

Źródło:https://twistedvoxel.com/ghost-of-yotei-faces-backlash-fans-boycott-after-producer-comments-on-artists-dismissal/

Tagi:

News
Sony
Sucker Punch
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
Mikołaj Berlik
Komentarze
5
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:40
dariuszp napisał:

I widzimy jakie to są wartości. Celebrowanie śmierci 30-latka z dwójką dzieci bo siedział na krześle i mówił rzeczy z którymi się nie zgadzali. Najlepsze jest to że jak teraz Ci ludzie są wielce oburzeni że tracą prace przez takie akcje to nigdy im pewnie nie przyszło do głowy że jeżeli dojdzie do eskalacji napięć przez to wydarzenie i trafią się takie sytuacje częściej to zarówno ich idole jak i oni mogą zacząć ginąć w podobnych okolicznościach. 

Takie "wartości" prezentowała jedna, zwolniona graficzka, nie całe studio. Nie uważasz, że stosowanie odpowiedzialności zbiorowej jest nadużyciem?

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:35
Silverburg napisał:

Jedni nie chcą kupować gry, bo zwolniono graficzkę, której wpis w ogóle nie powinien był się pojawić. Inni nie chcą kupować, bo w ogóle była zatrudniona. Cyrk. Dobrze, że większość ludzi ma to w nosie.

To było jasne że większość ma to w nosie. Też nie ma jak sprawdzić ile z tych osób co napisało obligatoryjne "nie kupię" faktycznie by kupiło.

Zresztą jak gracze mają w nosie bardzo dużo pokazuje np. sytuacja z Cyberpunk 2077. Sprzedali na premierę z tego co pamiętam łącznie 13,000,000 sztuk. Co jest gigantycznym wynikiem w branży gier. Jak wiadomo gra miała mnóstwo problemów technicznych, na starych konsolach była w zasadzie niegrywalna. A CDPR zachował się należycie i zaoferował bezwarunkowe zwroty. Zwrotów było tylko 30,000 sztuk. 

Ale przykładowo mnie cała akcja przekonała by się wstrzymać z kupnem. A powodem jest to że jeżeli tacy paskudni ludzie tam pracują i ich zachowanie jest lubione przez innych pracowników na mediach społecznościowych to zastanawiam się jakiej jakości będzie scenariusz tej gry która została stworzona przez takich ludzi.

Kiedyś mniej przykładałem do zachowania indywidualnych pracowników bo realia są takie że wszystko zależy od decyzji kluczowych ludzi ale z czasem zacząłem zmieniać zdanie widząc jak stoczyły się firmy które kiedyś uważałem za pewniaki w branży jak Blizzard czy Bioware. Bo widząc że takie opinie są powszechne wśród pracowników zaczynam zakładać że góra ma podobne bo często te firmy zatrudniają patrząc na tzw "culture fit". Tzn chcą by pracownik pasował do wartości firmy.

I widzimy jakie to są wartości. Celebrowanie śmierci 30-latka z dwójką dzieci bo siedział na krześle i mówił rzeczy z którymi się nie zgadzali. Najlepsze jest to że jak teraz Ci ludzie są wielce oburzeni że tracą prace przez takie akcje to nigdy im pewnie nie przyszło do głowy że jeżeli dojdzie do eskalacji napięć przez to wydarzenie i trafią się takie sytuacje częściej to zarówno ich idole jak i oni mogą zacząć ginąć w podobnych okolicznościach. 

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 11:25

​Zgadzam się z przedmówcą, że to jest jeden wielki cyrk. 




