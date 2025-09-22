Próby bojkotu bardzo wyczekiwanej kontynuacji. Liczby mówią jednak same za siebie

Ghost of Yotei wywołało ogromne emocje w społeczności graczy. Choć część fanów zapowiedziała bojkot produkcji, zwracając uwagę na kontrowersje wokół zwolnienia byłej artystki Sucker Punch, tytuł notuje świetne wyniki sprzedaży na całym świecie.
Ghost of Yotei – bojkot kontra popularność gry
Cała sprawa rozpoczęła się po głośnym odejściu Drew Harrison, byłej artystki Sucker Punch Productions. Producent Brian Flemming tłumaczył w wywiadzie, że powodem decyzji były wpisy w mediach społecznościowych, które jego zdaniem „kpiły z morderstwa” i nie były zgodne z wartościami zespołu. Zwolnienie natychmiast wywołało burzę w internecie i liczne nawoływania do bojkotu.