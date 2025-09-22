Próby bojkotu bardzo wyczekiwanej kontynuacji. Liczby mówią jednak same za siebie

Na forach takich jak ResetEra wielu graczy otwarcie deklarowało, że nie kupi Ghost of Yotei, a niektórzy porównywali zakup gry do „wspierania faszyzmu”. Decyzja o odrzuceniu duchowego następcy Ghost of Tsushima okazała się dla części fanów trudna, ale – jak twierdzili – nie mogli poprzeć działań studia.

Mimo to gra radzi sobie doskonale na rynku. W ostatnich dniach Ghost of Yotei stało się najczęściej kupowaną produkcją na PlayStation Store w wielu krajach, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Japonii, Korei Południowej i Brazylii. Kontrowersje najwyraźniej nie zniechęciły większości graczy.