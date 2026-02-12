Steam Deck nie dla wszystkich. Problemy z dostępnością konsoli Valve

Mimo upływu lat Steam Deck nadal cieszy się sporą popularnością. Jeżeli jednak ktoś nadal nie zaopatrzył się w handhelda od Valve, a chciałby to zrobić to...

…może mieć problem. Okazuje się bowiem, że konsola obecnie nie jest już dostępna dla wszystkich. Problemy z dostępnością Steam Decka Problemy, co może zaskakiwać, dotyczą ojczyzny samego Valve, czyli Stanów Zjednoczonych. Tam w momencie pisania tego tekstu nie dało się kupić żadnej z trzech wersji Steam Decka. Podobnie sprawy mają się w Japonii, chociaż akurat tamtejsza wersja sklepu poinformowała, iż zapasy konsol zostaną uzupełnione pod koniec lutego.

Niemniej spokojnie, jeżeli wejdziecie do na polską stronę Steama, nadal będziecie mogli nabyć wersję z ekranem OLED. Ta dostępna jest w dwóch wariantach, tj. 512 GB oraz 1 TB. Gorzej sprawy mają się z konsolą z wyświetlaczem LCD, która ma na pokładzie 256 GB wbudowanej pamięci. W jej wypadku już jakiś czas temu firma zakończyła produkcję, wyprzedając wszystkie egzemplarze.

Nie jest do końca jasne, skąd takie problemy z dostępnością handhelda na wybranych rynkach. Bezpiecznie można jednak założyć, że nie bez znacznie są komplikacje związane z pamięcią RAM oraz jej cenami. Wszystko z uwagi na ogromny rozwój segmentu sztucznej inteligencji, który okazał się mocno zasobożerny. Nie byłby to zresztą pierwszy raz, gdy kwestie podzespołów pokrzyżowały plany Valve. Wszak dopiero co dowiedzieliśmy się, że opóźniona została premiera wyczekiwanego Steam Machine. Gigant z Waszyngtonu wprost przyznał w tym wypadku, iż kluczowe znaczenie miały problemy z pamięcią i nośnikami danych, które koniec końców wpłyną również na wyższą niż pierwotnie zakładano cenę sprzętu.

