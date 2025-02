Problemy z uruchomieniem The Sims 1? Twórcy udostępnili łatkę

Łatka do The Sims 1 naprawia problemy związane z użyciem kombinacji klawiszy Alt+Tab i Alt+Enter, które mogły powodować zawieszanie się gry lub ukrywanie paska zadań. Rozwiązano również problem z niemożnością klikania na różne części mapy sąsiedztwa oraz usterkę powodującą zniekształcony obraz podczas podróży między sąsiedztwami. Naprawiono także błąd, który powodował, że gra uruchamiała się i natychmiast zamykała na niektórych systemach.

Mamy nadzieję, że z przyjemnością wracacie do The Sims i The Sims 2! To bardzo ekscytujące widzieć całą radość i entuzjazm naszej społeczności dla tych klasycznych gier. Skupiliśmy się również na doniesieniach o problemach technicznych, z którymi borykali się niektórzy gracze, i pilnie pracowaliśmy nad ich rozwiązaniem. Chcieliśmy podziękować społeczności za dzielenie się szczegółowymi raportami za pośrednictwem forum, aby pomóc nam ulepszyć te gry. – czytamy na oficjalnym forum.