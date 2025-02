The Sims 1 i The Sims 2 z kiepskim odbiorem na Steamie. Gracze zwracają uwagę na masę błędów

Kilka dni temu zadebiutowały Tradycyjne Kolekcje The Sims 1 i The Sims 2 . Tytuły powróciły w odświeżonych wersjach z okazji 25-lecia serii. Odbiór na platformie Steam jest jednak obecnie klasyfikowany jako „mieszany”.

Okazuje się bowiem, że zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej odsłony popularnej serii, nowe wersje spotkały się z „mieszanym” odbiorem. Gracze zwracają uwagę między innymi na problemy ze skalowaniem interfejsu użytkownika, częste zawieszanie się gry czy wyrzucanie do pulpitu. Mają również pojawiać się również różne błędy, na przykład związane z systemem przyjaźni czy znikaniem Simów i zwierząt z rodzin. Nie brakuje głosów, że The Sims 1 i The Sims 2 są w obecnym stanie „niegrywalne”.

Jak wspomnieliśmy powyżej, na Steamie znajdziemy już odświeżone wersje The Sims 1 i The Sims 2. Kolekcje Tradycyjne trafiły na platformę 31 stycznia 2025 roku. Od momentu premiery ukazało się już całkiem sporo opinii użytkowników, jednak te nie napawają optymizmem.

The Sims 2 Kolekcja Tradycyjna ma aktualnie 50% pozytywnych recenzji (z ponad 1200 opinii), natomiast The Sims 1 Kolekcja Tradycyjna – 59% z ponad 600 ocen. Electronic Arts opublikowało oświadczenie, w którym informuje o badaniu zgłoszeń o różnych problemach w ponownych wydaniach The Sims 1 i 2 w ramach Kolekcji Tradycyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy fani doświadczają obecnie problemów z The Sims: Legacy Collection i The Sims 2: Legacy Collection. Obecnie badamy te problemy i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli więcej informacji na temat poprawek. – przekazał pracownik EA za pośrednictwem forum (via PC Gamer).

Obecnie nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na dobre wieści ze strony twórców i liczyć na to, że wspomniane usterki zostaną szybko wyeliminowane.