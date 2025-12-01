Już za moment minie 5 lat od premiery Cyberpunk 2077. CD Projekt RED szykuje niespodziankę?

Studio CD Projekt Red opublikowało tajemniczy wpis, który sugeruje, że Cyberpunk 2077 otrzyma nową aktualizację z okazji piątej rocznicy premiery. Post w mediach społecznościowych wzbudził duże zainteresowanie fanów – także dlatego, że nie wskazuje wprost, czego można się spodziewać. „Ustanowiono bezpieczny kanał komunikacyjny. Czekaj na przychodzące priorytetowe transmisje” – czytamy w komunikacie, któremu towarzyszy kalendarz z datą 10 grudnia, czyli rocznicą debiutu gry na PC.

Cyberpunk 2077 – szykuje się niespodzianka na rocznicę premiery?

Cyberpunk 2077 przeszedł długą drogę od premiery, która mocno podzieliła graczy. Tytuł dopiero po latach zaczął spełniać wszystkie przedpremierowe obietnice, a dziś jest uznawany za jedno z najlepszych RPG ostatnich lat. Wielu porównuje go nawet do sukcesu Wiedźmina 3. Night City wciąż bywa krytykowane za momentami „fasadowy” charakter, ale solidna kampania i rozbudowane systemy rozgrywki sprawiły, że marzenia fanów o kolejnych historiach w tym uniwersum są jak najbardziej żywe.