Już za moment minie 5 lat od premiery Cyberpunk 2077. CD Projekt RED szykuje niespodziankę?

Czy ponownie wrócimy do wątków Solomona Reeda i Songbird?
Studio CD Projekt Red opublikowało tajemniczy wpis, który sugeruje, że Cyberpunk 2077 otrzyma nową aktualizację z okazji piątej rocznicy premiery. Post w mediach społecznościowych wzbudził duże zainteresowanie fanów – także dlatego, że nie wskazuje wprost, czego można się spodziewać. „Ustanowiono bezpieczny kanał komunikacyjny. Czekaj na przychodzące priorytetowe transmisje” – czytamy w komunikacie, któremu towarzyszy kalendarz z datą 10 grudnia, czyli rocznicą debiutu gry na PC.
Cyberpunk 2077 – szykuje się niespodzianka na rocznicę premiery?
Cyberpunk 2077 przeszedł długą drogę od premiery, która mocno podzieliła graczy. Tytuł dopiero po latach zaczął spełniać wszystkie przedpremierowe obietnice, a dziś jest uznawany za jedno z najlepszych RPG ostatnich lat. Wielu porównuje go nawet do sukcesu Wiedźmina 3. Night City wciąż bywa krytykowane za momentami „fasadowy” charakter, ale solidna kampania i rozbudowane systemy rozgrywki sprawiły, że marzenia fanów o kolejnych historiach w tym uniwersum są jak najbardziej żywe.
Wróćmy jednak do samego wpisu.Wspomniane zostały postaci Solomona Reeda i Songbird – znanych z dodatku do gry. To rozpaliło spekulacje, że CD Projekt Red może szykować kontynuację wątku z dodatku Widmo wolności albo przynajmniej zasygnalizować, które z zakończeń DLC będzie kanoniczne. Nie brakuje też bardziej stonowanych teorii: nowy zwiastun, specjalne wydarzenie w grze czy nawet świąteczna wiadomość w stylu Johnny’ego Silverhanda.
Widmo wolności jest uznawane za najlepszy fragment Cyberpunka 2077, dlatego każdy sygnał o możliwej aktualizacji elektryzuje społeczność. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, co CD Projekt Red chce przekazać – wpis jest wyjątkowo enigmatyczny. Ostatnia aktualizacja Cyberpunk 2077 nosi numer 2.31 i została wprowadzona 11 września 2025 roku. Czy to już czas na kolejne nowości? Pewne jest jedno: więcej informacji poznamy w przyszłym tygodniu, a fani mają pełne prawo szykować się na coś interesującego. Warto więc pamiętać – 10 grudnia minie 5 lat od premiery gry.
