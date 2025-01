The Sims i The Sims 2 oficjalnie powracają! EA przygotowało odświeżone wersje kultowych gier

Kilka dni temu informowaliśmy, że The Sims i The Sims 2 mogą powrócić w odświeżonej wersji . Okazuje się, że ostatnie doniesienia nie były zwykłymi plotkami, a fani rzeczywiście będą mieli okazję wrócić do kultowych odsłon swojej ukochanej serii. Electronic Arts oficjalnie zapowiedziało bowiem The Sims: 25-lecie Zestaw.

Remastery The Sims i The Sims 2 już dostępne na PC

Amerykańska firma nie tylko zapowiedziała The Sims: 25-lecie Zestaw, ale poinformowała, że odświeżone wersje dwóch pierwszych odsłon serii The Sims są już dostępne na PC. Wspomniana kolekcja zawiera gry The Sims oraz The Sims 2, „wraz z kultowymi postaciami, muzyką i rozgrywką, które uwielbiacie, a także dodatkową zawartość”. Gracze mogą również kupić The Sims: Kolekcja Tradycyjna oraz The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna osobno.

Chcąc uczcić nasze dziedzictwo oraz docenić cudownych fanów, którzy byli z nami przez cały ten czas, przywracamy dwie uwielbiane przez graczy gry. Zobaczycie w nich znajome otoczenia oraz postacie, od których wszystko się zaczęło, takie jak przebiegły włamywacz, nieprzewidywalny dżin czy tragiczny klaun Sunny. Poczuj tęsknotę do dawnych czasów i ich magię na nowo dzięki klasycznym tytułom, które wielu z Was wprowadziły do naszej niezwykłej społeczności – czytamy we wpisie opublikowanym na stronie Electronic Arts.

The Sims: 25-lecie Zestaw dostępne jest na Steam w cenie 179 złotych. Gracze zainteresowani wyłącznie The Sims: Kolekcja Tradycyjna lub The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna osobno muszą natomiast przygotować odpowiednio 89,90 złotych lub 129,90 złotych. Co natomiast znajdziemy w poszczególnych kolekcjach?

The Sims: Kolekcja Tradycyjna zawiera zarówno grę The Sims, jak i dodatkową zawartość w postaci: The Sims: Światowe życie, The Sims: Balanga, The Sims: Randka, The Sims: Wakacje, The Sims: Zwierzaki, The Sims: Gwiazda oraz The Sims: Abrakadabra, a także The Sims 4 To były czasy Kolekcja.