Problemy z tworzeniem nowej zawartości? Twórcy Palworld i Helldivers 2 odpowiadają na nierealistyczne oczekiwania fanów

Choć Palworld i Helldivers 2 to zupełnie różne gry, łączy je ogromna popularność i jedno wspólne wyzwanie – rosnące oczekiwania graczy co do tempa publikacji nowej zawartości. Przedstawiciele studiów Pocketpair i Arrowhead zabierają głos, tłumacząc, dlaczego proces ten nie jest tak prosty, jak się wydaje.

Palworld i Helldivers 2 – ile naprawdę trwa tworzenie nowej zawartości?

John Buckley, community manager Palworld, przyznał w rozmowie z GamesRadar, że gracze często nie rozumieją, jak wiele czasu zajmuje produkcja nowych elementów. Na przykład stworzenie jednej nowej wyspy do gry trwa aż sześć miesięcy. „Ludzie grają tydzień, zachwycają się, a potem pytają: co dalej? Twierdzą, że porzuciliśmy grę. A my codziennie nad nią pracujemy” – mówi Buckley.