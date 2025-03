Problemy z Rise of the Ronin na PC. Gra nie zalicza udanego debiutu na Steamie

Pod koniec stycznia poznaliśmy wymagania sprzętowe Rise of the Ronin. Gra już dzisiaj trafiła w ręce użytkowników komputerów osobistych, jednak okazuje się, że nie zaliczyła najbardziej udanego debiutu na PC. Na platformie Steam tytuł spotkał się bowiem z „mieszanym” odbiorem.

Rise of the Ronin z mieszanym odbiorem na PC

Rise of the Ronin trafiło już na platformę Valve. Oceny są obecnie „mieszane” – jedynie 49% z ponad 200 recenzji to opinie pozytywne. Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły graczom do gustu, wymienia się fabułę czy system walki. Gra ma jednak cierpieć na problemy techniczne.