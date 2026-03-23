Problemy w dwunastym sezonie w Diablo 4. Blizzard musiał zapowiedzieć zmiany

Mikołaj Berlik
2026/03/23 14:15
Nawet najlepsi mieli problemy.

Wydawało się, że po jedenastu sezonach Blizzard znalazł złoty środek między przystępnością a wyzwaniem, ale Season of Slaughter przyniósł brutalną weryfikację. Nawet najbardziej doświadczeni gracze, którzy zjedli zęby na Diablo 4, zostali dosłownie zablokowani przez system, który miał być nagrodą za ich postępy.

Najnowsza mechanika Przesiąkniętych Krwią Pieczęci okazała się barierą nie do przejścia. Blizzard oficjalnie przyznał, że poziom trudności wymknął się spod kontroli i zapowiedział ekspresową aktualizację, która ma wejść w życie już jutro. Problem tkwi w specyficznej progresji, którą wprowadził 12. sezon. Po ukończeniu setnego poziomu Dołu, gra automatycznie „awansuje” wszystkie posiadane przez gracza Zakrwawione Pieczęcie w ich potężniejszy wariant – Przesiąknięte Krwią Pieczęcie. Intencją twórców było zapewnienie stałego wyzwania na najwyższym poziomie, jednak w praktyce system ten stał się pułapką. Każdy loch po tym awansie zyskuje stopień trudności odpowiadający setnemu poziomowi Dołu, co dla wielu buildów postaci okazało się ścianą nie do przebicia.

Największą frustrację budzi fakt, że proces ten jest nieodwracalny na danej postaci. Gracze, którzy nie są w stanie poradzić sobie z nowym wyzwaniem, tracą możliwość zdobywania słabszych pieczęci, chyba że zdecydują się na mozolne expienie nowego bohatera od zera. Blizzard, reagując na falę krytyki ze strony ekspertów i streamerów, zapowiedział znaczące osłabienie Przesiąkniętych Krwią Pieczęci. Twórcy chcą, aby gracze, którzy wykazali się umiejętnościami docierając tak daleko, mieli realną szansę na kontynuowanie zabawy, a nie zostali „wykluczeni” z własnego postępu. Stanie się to już jutro – 24 marca.

Diablo 4: Season of Slaughter wystartował w marcu 2026 roku, wprowadzając m.in. nowe aspekty legendarne oraz system krwawych trofeów.

