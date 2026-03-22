Diablo 4 prezentuje nową klasę w oryginalny sposób. Poznajcie historię Czarnoksiężnika

Blizzard rozwija swoje uniwersum przed premierą nadchodzącego dodatku.

Jeszcze na początku marca Blizzard zaprezentował pierwsze szczegóły nowej klasy, która zostanie wprowadzona w dodatku Diablo 4: Lord of Hatred. Czarnoksiężnik będzie władał potężną mocą piekła, dzięki czemu będzie mógł przyzywać demony. Na nieco ponad miesiąc przed premierą rozszerzenia studio postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącej premierze i opublikowali nowy komiks zatytułowany The Lost & Damned, który przybliża postać Czarnoksiężnika. Diablo 4: Lord of Hatred – Blizzard przygotował fabularny komiks przybliżający klasę Czarnoksiężnika Historia przedstawia samotnego czarownika przemierzającego odległe, przesycone magią regiony Sanktuarium. Bohater staje naprzeciw pradawnym zagrożeniom oraz zakazanej wiedzy, korzystając z piekielnych zdolności, by chronić niewinnych. Jedna z najbardziej sugestywnych scen ukazuje, jak ratuje dziecko przed demonami, by chwilę później spotkać się z lękiem i odrzuceniem ze strony mieszkańców.

To wyraźnie podkreśla, że Czarnoksiężnik nie jest klasycznym bohaterem. To postać balansująca na granicy między wybawcą a potworem, funkcjonująca poza społeczeństwem i jego zasadami. Blizzard już wcześniej zapowiadał, że tej klasie bliżej do antybohatera. Studio zadbało o łatwy dostęp do tej historii. Komiks można przeczytać za darmo na oficjalnej stronie serii, a także obejrzeć w formie w pełni udźwiękowionego motion comicu z narracją Dina Mayfielda. Ta druga forma szczególnie wyróżnia się klimatyczną oprawą audio i sugestywnym prowadzeniem narracji, które dobrze oddają ciężar emocjonalny postaci. Nowa klasa wyraźnie odcina się od dotychczasowych archetypów znanych z serii. W przeciwieństwie do Paladyna, symbolu światła i porządku, Czarnoksiężnik reprezentuje izolację, wewnętrzny konflikt oraz nieustanną pokusę sięgania po zakazane moce. Czerpie siłę z energii, z którą gracze walczyli przez lata, lecz nie poddaje się jej całkowicie.

Dotychczasowe materiały skupiały się głównie na umiejętnościach i systemach rozgrywki. Tym razem Blizzard przedstawił tło fabularne postaci. Dzięki temu gracze mogą lepiej zrozumieć motywacje bohatera jeszcze przed premierą dodatku. Dodatek Lord of Hatred zapowiada się jako jedno z największych rozszerzeń w historii serii. Oprócz nowej klasy wprowadzi kolejne wątki fabularne, lokacje oraz systemy endgame powiązane z wpływem Mephisto. Wczesne zapowiedzi sugerują mechaniki związane z przywoływaniem demonów, manipulacją piekielnym ogniem oraz balansowaniem między mocą a skażeniem. Publikacja komiksu wpisuje się w wieloletnią tradycję serii, w której każda klasa posiada własną historię w świecie gry. Podobnie jak Nekromanta czy Łowca Demonów, Czarnoksiężnik otrzymuje własną historię. Przypomnijmy, że Diablo 4: Lord of Hatred zadebiutuje już 28 kwietnia bieżącego roku.

