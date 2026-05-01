Warcraft 3 wraca w oryginalnej edycji. Blizzard udostępnia klasyczną wersję, ale gracze mają powody do narzekań

Nie jest to udany powrót po latach.

W kliencie Battle.net pojawiła się nowa opcja pobrania Warcraft 3: Legacy, która pozwala uruchomić klasyczną wersję gry sprzed wydania Reforged. Decyzja zaskoczyła fanów, choć trudno powiedzieć, czy to faktyczny krok w stronę odbudowy zaufania, czy jedynie symboliczny gest. Warcraft 3: Legacy powrócił, ale fani nie są zadowoleni z decyzji Blizzarda Nowy tryb Legacy daje dostęp do wersji 1.29.2, wywodzącej się jeszcze z czasów dodatku The Frozen Throne. Aby ją uruchomić, wystarczy wejść na kartę Warcraft 3: Reforged w Battle.net i z menu nad przyciskiem Play wybrać odpowiednią opcję. Blizzard potwierdził, że każdy posiadacz gry może pobrać tę wersję bez dodatkowych opłat.

Wybór akurat patcha 1.29 wzbudził jednak spore kontrowersje. Z jednej strony była to aktualizacja wprowadzająca ważne usprawnienia, w tym obsługę szerokich ekranów, a jednocześnie zachowująca klasyczny format zapisów. Z drugiej strony nie jest to ostatnia wersja sprzed Reforged. Część graczy wskazuje, że lepszym wyborem byłby patch 1.31, który oferował wsparcie 64-bitów i dodatkowe funkcje. Obecna wersja działa w trybie 32-bitowym, co wyklucza między innymi użytkowników komputerów Mac. Największym ograniczeniem pozostaje jednak brak rozgrywki online. Warcraft 3: Legacy pozwala grać wyłącznie offline lub w sieci lokalnej. W praktyce oznacza to, że nowa opcja jest głównie ciekawostką dla fanów modów, niestandardowych kampanii i klasycznego doświadczenia bez zmian wprowadzonych przez Reforged.

Warto przypomnieć, że Warcraft 3: Reforged od momentu premiery w 2020 roku zmaga się z bardzo złą opinią wśród graczy. Produkcja została zalana negatywnymi ocenami, a użytkownicy serwisu Metacritic obniżyli jej wynik do poziomu 0,5 na 10. Do dziś noty pozostają na podobnym poziomie, co pokazuje, jak głęboko zakorzenione są problemy tej odsłony. Jednym z najbardziej krytykowanych ruchów Blizzarda było zastąpienie oryginalnego klienta Warcrafta 3 wersją Reforged, co doprowadziło do problemów z wieloma popularnymi modami i niestandardowymi trybami gry. Przez długi czas jedynym sposobem na powrót do klasyki było korzystanie z nieoficjalnych rozwiązań lub wersji beta. Firma próbowała naprawić sytuację, między innymi poprzez aktualizację określaną jako Reforged 2.0, jednak nie udało się przywrócić dawnej popularności tytułu. Nowe Legacy może więc być pierwszym krokiem w kierunku oficjalnego powrotu do korzeni, choć na razie trudno mówić o pełnoprawnym odrodzeniu gry. Gracze już teraz zgłaszają kolejne problemy. Pojawiają się pytania o rozmiar pliku wynoszący ponad 6 GB, który znacząco przewyższa wielkość dawnych wersji gry. Inni zwracają uwagę, że część błędów znanych z Reforged nadal występuje także w Legacy.

