Escape from Tarkov stanie się łatwiejsze. Koniec odbijania się przez poziom trudności?

Maciej Petryszyn
2026/05/09 23:00
Niektórzy deweloperzy stawiają na to, by ich produkcje były przystępne dla jak największej liczby graczy. A inni?

Inni czynią z poziomu trudności zwykły ficzer lub też znak rozpoznawczy. Takim przypadkiem jest Escape from Tarkov.

A może raczej było. Okazuje się bowiem, że produkcję Battlestate Games czekają na tym polu istotne zmiany, które zostały oficjalnie zapowiedziane przez Nikitę Buyanova, szefa rosyjskiego studia. Wraz z nimi extraction shooter ma stać się bardziej przystępny dla nowych graczy, których mógł odstraszać dotychczasowy próg wejścia. Jednocześnie ma to być też zachęta dla tych, którzy kiedyś w Escape from Tarkov już grali, ale z tego czy innego powodu porzucili grę i teraz obawiają się powrotu po długiej przerwie. Wszystkie wspomniane poniżej modyfikacje mają sprawić, by społeczność graczy w mniejszym stopniu bała się zaczynać przygodę z Tarkovem, którego poziom trudności owiany jest wszak legendami.

Chcemy doprowadzić do stanu, w którym nowi gracze będą mogli grać bez samouczków. Będą w stanie sami się ewakuować bez wcześniejszej znajomości lokalizacji – zapowiedział Buyanov. Pomóc ma w tym urządzenie GPS, wskazujące punkty ewakuacji. Dodatkowo gracze będą szybciej odzyskiwać po śmierci swój ekwipunek, podczas gdy kryjówki początkowo będą łatwiejsze i ich poziom trudności będzie rósł dopiero z czasem. Początkujący otrzymają również tzw. rozszerzone pakiety wsparcia – darmowe wyposażenie w schowku. Warto też wspomnieć o ograniczenie maksymalnej liczebności oddziału z 5 do 4 osób.

Nie obejdzie się też zmian w misjach. Największe znaczenie ma tutaj wprowadzenie lokalizatora przedmiotów. W jego ramach kropka celownika zastąpiona zostanie wskaźnikiem, który naprowadzi nas na potrzebne do zadań przedmioty, gdy się do nich zbliżymy. Ponadto wspólne misje mające określone wymagania będą od teraz zliczane łącznie dla wszystkich członków oddziału z aktywnym właśnie tym questem. Mowa tutaj np. o eliminacji określonej liczby oponentów. Cóż, przed społecznością Escape from Tarkov zdecydowanie ciekawy rok.

Źródło:https://insider-gaming.com/escape-from-tarkov-getting-easier/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

