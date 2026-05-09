Escape from Tarkov stanie się łatwiejsze. Koniec odbijania się przez poziom trudności?

– Chcemy doprowadzić do stanu, w którym nowi gracze będą mogli grać bez samouczków. Będą w stanie sami się ewakuować bez wcześniejszej znajomości lokalizacji – zapowiedział Buyanov. Pomóc ma w tym urządzenie GPS, wskazujące punkty ewakuacji. Dodatkowo gracze będą szybciej odzyskiwać po śmierci swój ekwipunek, podczas gdy kryjówki początkowo będą łatwiejsze i ich poziom trudności będzie rósł dopiero z czasem. Początkujący otrzymają również tzw. rozszerzone pakiety wsparcia – darmowe wyposażenie w schowku. Warto też wspomnieć o ograniczenie maksymalnej liczebności oddziału z 5 do 4 osób.

Nie obejdzie się też zmian w misjach. Największe znaczenie ma tutaj wprowadzenie lokalizatora przedmiotów. W jego ramach kropka celownika zastąpiona zostanie wskaźnikiem, który naprowadzi nas na potrzebne do zadań przedmioty, gdy się do nich zbliżymy. Ponadto wspólne misje mające określone wymagania będą od teraz zliczane łącznie dla wszystkich członków oddziału z aktywnym właśnie tym questem. Mowa tutaj np. o eliminacji określonej liczby oponentów. Cóż, przed społecznością Escape from Tarkov zdecydowanie ciekawy rok.