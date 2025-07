Prezes Segi przyznał, że gry-usługi to największe wyzwanie dla firmy. Mimo to nadal chcą się z tym wyzwaniem mierzyć

Wygląda na to, że gry-usługi są wyzwaniem dla Segi, ale firma nie zamierza się poddawać w tym segmencie.

W rozmowie z serwisem The Game Business, Utsumi powiedział:

Jednym z naszych największych wyzwań jest segment gier-usług. Firmy, które mają silną pozycję na rynku, zwykle odnoszą globalne sukcesy w tym modelu. Segment gier standalone na konsole i PC radzi sobie coraz lepiej, ale nadal pracujemy nad tym, by uczynić gry-usługi globalną częścią naszego biznesu. To naprawdę duże wyzwanie.

Mimo że gry-usługi dominują czas gry użytkowników, Sega wciąż nie posiada konkurencyjnego tytułu w tej kategorii. W odpowiedzi na pytanie, co firma robi, by to zmienić, Utsumi wskazał na przejęcie Rovio, twórców Angry Birds, w 2023 roku:

Mają ogromną wiedzę o globalnym rynku mobilnym i silne marki, takie jak Angry Birds.

Obecnie Sega i Rovio wspólnie pracują nad mobilną grą imprezową Sonic Rumble, która jednak zaliczyła opóźnienie: