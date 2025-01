BioWare naprawia Dragon Age: The Veilguard. Poznaliśmy listę nowości w piątym patchu

Wczoraj dowiedzieliśmy się o rozczarowujących wynikach sprzedażowych następujących tytułów od EA: EA Sports FC 25 i Dragon Age: The Veilguard - zmusiło to deweloperów do zmiany prognoz finansowych. Czwarta odsłona cyklu gier RPG od BioWare właśnie doczekała się kolejnej aktualizacji, która ma na celu naprawienie wielu błędów wciąż męczących graczy. Twórcy przyznali, że nie planują wprowadzania znaczącej ilości całkiem nowego kontentu.

Dragon Age: The Veilguard - opis najnowszej aktualizacji

Na liście udostępnionej przez BioWare na stronie poświęconej Dragon Age: The Veilguard możemy zobaczyć sporo naprawionych problemów technicznych, usprawnienia trybu fotograficznego oraz usunięte glitche. Od teraz przy zadaniach pobocznych pojawi się informacja o zalecanym poziomie postaci - sporo questów mogą otrzymać osoby na znacznie niższym levelu. Umiejętność wojownika “Mistrzostwo średniego pancerza” również doczekała się poprawek.