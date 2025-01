Rozczarowujące wyniki Dragon Age: The Veilguard i EA Sports FC 25 zmusiły EA do korekty prognoz finansowych

Jak donosi Bloomberg, firma Electronic Arts Inc. ogłosiła, że jej przychody w trzecim kwartale, zakończonym 31 grudnia, osiągnęły około 2,22 miliarda dolarów. Wynik ten jest poniżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali sprzedaż na poziomie od 2,4 do 2,55 miliarda dolarów. Spadek w stosunku do przewidywań wynika głównie ze słabszych wyników dwóch gier.

EA odczuwa skutki słabszej sprzedaży gier. Dragon Age: The Veilguard i EA Sports FC 25 powodem obniżenia prognoz finansowych

W związku z gorszymi od spodziewanych rezultatami Electronic Arts obniżyło prognozy przychodów na rok fiskalny 2025 do przedziału 7-7,15 miliarda dolarów. Wcześniej zakładano, że wartość ta osiągnie poziom 7,5-7,8 miliarda dolarów. Dodatkowo firma przewiduje spadek przychodów z tzw. usług na żywo (generowanych po początkowym zakupie gry) o kilka procent. Wcześniej oczekiwano wzrostu w tej kategorii.