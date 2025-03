Premierowa gra za darmo w Epic Games Store. Niezwykła oferta dla graczy na PC

Konami i Epic Games Store ogłosiły współpracę na nową grę wydawaną przez japońskie studio, czyli Deliver At All Costs. Tytuł niedawno zyskał swoją datę premiery, a teraz potwierdzono, że produkcja będzie możliwa do odebrania całkowicie za darmo w dniu jej premiery w Epic Games Store. Oferta będzie obowiązywać przez cały tydzień, więc gracze będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby zdobyć grę i przypisać ją do swojego konta.

Deliver At All Costs za darmo w Epic Games Store