Nowa gra akcji od Konami z datą premiery. Możemy już składać preordery na Deliver At All Costs

Po kilku miesiącach oczekiwań Konami podzieliło się datą premiery Deliver At All Costs. Jest to gra akcji oparta na destrukcji, w której wcielimy się w dostawcę przesyłek. Przy okazji ogłoszenia japońska firma podzieliła się nowym zwiastunem prezentującym kilka ujęć z rozgrywki. Poznaliśmy również pierwsze informacje o preorderach.

Deliver At All Costs - informacje o grze

Dowiedzieliśmy się, że premiera Deliver At All Costs została zaplanowana na 22 maja 2025 roku. Tytuł możemy zobaczyć na wspomnianym już trailerze, ale również przetestować samemu za pomocą wersji demo, która pojawiła się na Steamie za darmo. Otrzymaliśmy również możliwości składania przedpremierowych zamówień na grę, które kosztują 125 zł. Po debiucie produkcji na wszystkich platformach ta cena wzrośnie do 139,99 zł.