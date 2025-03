Duży hit za darmo w Epic Games Store. Kolejna darmowa gra oparta na znanej licencji

Po kilku mniejszych tytułach rozdawanych przez Epic Games Store od początku tego roku, tym razem przyszedł czas na prawdziwą perełkę. Przez najbliższy tydzień użytkownicy komputerów osobistych będą mogli zdobyć za darmo Jurassic World Evolution 2. Jest to strategia ekonomiczna od studia Frontier Developments oparta na popularnej filmowej licencji. Tytuł trafił na rynek w listopadzie 2021 roku i wciąż rozwijany jest przez dewelopera. Produkcja doczekała się kilku DLC, a teraz każdy chętny może sprawdzić tę grę całkowicie za darmo.

Jurassic World Evolution 2 to długo oczekiwana kontynuacja Jurassic World Evolution, przełomowego symulatora zarządzania wydanego w 2018 roku przez firmę Frontier. W grze znajdziesz całkiem nową kampanię fabularną, w której postaciom głosów użyczyli aktorzy znani z serii filmów Jurassic World, rewelacyjne nowe funkcje, cztery porywające tryby gry, a także rozszerzoną kolekcję zachwycających dinozaurów. W trybie kampanii dowiesz się, jakich umiejętności potrzebuje mistrz zarządzania parkiem. To fascynująca i oryginalna historia, która stawia gracza w samym centrum akcji po przełomowych wydarzeniach przedstawionych w filmie Jurassic World: Upadłe królestwo. Współpracuj ze słynnymi bohaterami kultowej serii, takimi jak dr Ian Malcolm (Jeff Goldblum) i Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), aby pokierować działaniami mającymi na celu ochronę oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się dzikich, szalejących po całych Stanach Zjednoczonych dinozaurów.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmowej grze z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać w ramach prezentu grę Mortal Shell, a także dodatek World of Warships, czyli Anniversary Party Favor. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.