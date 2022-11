God of War: Ragnarok zbiera świetne noty, ale na szczycie wciąż jest Elden Ring

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do sieci trafiły wczoraj pierwsze recenzje God of War: Ragnarok. Opinie branżowych mediów zapowiadają, że fani pierwszej części przygód Kratosa i Atreusa będą zachwyceni kontynuacją, a deweloperzy ze studia Sony Santa Monica stanęli na wysokości zadania. Mimo wysokich not nadchodząca odsłona serii God of War nie jest jednak murowanym kandydatem do tytułu „Gry roku”.

God of War: Ragnarok jest drugą najwyżej ocenianą grą z 2022 roku

W chwili pisania tej wiadomości God of War: Ragnarok może pochwalić się średnią ocen na poziomie 94 punktów (na podstawie 117 opinii) w serwisie Metacritic. Oznacza to, że produkcja studia Sony Santa Monica jest drugą najwyżej ocenianą grą z 2022 roku. Liderem jest oczywiście wydane pod koniec lutego Elden Ring, które zajmuje pozycję lidera z 96 punktami.



We wspomnianym zestawieniu wyższą średnią ocen od God of War: Ragnarok pochwalić mogą się także Portal Companion Collection oraz Persona 5 Royal. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie nowe porty produkcji, które pojawiły się na rynku przed kilkoma laty, dlatego też nie będą one brały udziału w walce o tegoroczny tytuł „Gry roku”.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 już 9 listopada, czyli w najbliższą środę. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.