Recenzja Planet of Lana - pięknie i płytko

Jeden z moich ulubionych atutów Game Passa to stały dostęp do mniejszych gier niezależnych, które czymś się wyróżniają - grafiką, pomysłem na gameplay czy klimatem. Kolejnym takim tytułem powinna być pełna uroku Planet of Lana. Pod kątem rozgrywki to podobna historia co Deadlight, Inside czy Little Nightmares. Mamy więc sporo przemierzania tajemniczego świata, odkrywania tajemnic i rozwiązywania zagadek logicznych. Klimat oczywiście jest zupełnie innych, ale po tym porównaniu powinien kształtować się w Waszej głowie obraz tego czym jest Planet of Lana. Pytanie tylko czy pod kątem jakości mówimy o podobnym poziomie co wspomniane tytuły.

Pierwsze lokacje które widzimy w grze z miejsca budują nastrój, z którego przez jakiś czas nie wyjdziemy. Świat Planet of Lana to słoneczna wyspa, klimatem i widokami przypominającymi Polinezję. Tam w małych osadach żyją ludzie, w tym tytułowa Lana. Klasycznie więc pierwsze sceny to spokojne przejście przez kolejne lokacje pokazujące jak sielankowe życie wiodą tutejsi mieszkańcy. Tym większym szokiem może być nagły atak maszyn. Na pierwszy plan wysuwają się mniejsze roboty, nieco designem przypominające mi Generation Zero. W tle widać z kolei ogromne mechy, niczym giganty z którymi mieliśmy walczyć w nieodżałowanym Chrome 2. Jak one znalazły się w tak malowniczej okolicy? Na odpowiedź nie ma jednak czasu. Lana jako jedyna uciekła i musi teraz uratować wszystkich swoich przyjaciół.