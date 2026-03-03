iRacing Arcade - recenzja. Zręcznościówka, która podąża śladami starszego brata

Jakiś czas temu zagrałem w demo iRacing Arcade i… odbiłem się. Po przejechaniu kilku wyścigów stwierdziłem, że to nic ciekawego, a do tego model jazdy był delikatnie mówiąc dość dziwny. Okazuje się jednak, że w tym konkretnym przypadku pierwsze wrażenie nie musi wcale wszystkiego przekreślać i z biegiem czasu, ta gra odkrywa przed sobą znacznie więcej możliwości i smaczków, niż mogłoby się wydawać na samym początku.

Recenzujemy iRacing Arcade

iRacing Arcade jak w zasadzie większość gier wyścigowych oferuje podobne tryby zabawy. Głównym i najbardziej rozbudowanym jest oczywiście kampania, gdzie prowadzimy własny zespół i zawodnika ku zwycięstwom w kilku różnych seriach wyścigowych. Poza tym mamy jeszcze dowolny wyścig, gdzie po prostu oddajemy się niezobowiązującej zabawie oraz rozgrywkę w trybie sieciowym. Zakładam, że dwóch ostatnich trybów zabawy nie muszę opisywać, ponieważ jest to totalny standard w tego typu grach, za to tryb kariery skrywa wiele bardzo ciekawych elementów o których warto wspomnieć.

Gra mogła by być nieco większa

Samochodów na ten moment jest 10 sztuk i każdy z nich reprezentuje jedną kategorię, jak na przykład Hypercar, Touring Car, GT3 i tym podobne. Zaczynamy zabawę od Fiata 500 i najwolniejszej, najniższej serii wyścigowej, by z czasem piąć się w górę i sięgając po coraz lepsze “zabawki”. Fanom personalizacji od razu zdradzę, że jest sporo możliwości malowania swoich pojazdów, kombinezonów oraz kasków. Nie wszystkie wzory są od razu dostępne, część z nich musimy wykupić za walutę pozyskaną za rozegrane wyścigi, ale mimo wszystko jest sporo opcji. O ile samochodów może nie ma zbyt wiele i nie wszystkie są licencjonowane, to chociaż torów wyścigowych dodano nieco więcej i to kilka dobrze znanych fanom symulatorów. Tutaj też nie wszystkie są wiernymi kopiami, ale te które znamy z “normalnych” gier są bardzo zgrabnie pomniejszone, zachowując charakterystyczne elementy tych obiektów.

Ścigania jest tutaj aż nadto

W trybie kariery musicie nastawić się na zróżnicowanie wyścigów. Oznacza to, że to nie gracz ustala ile okrążeń i na jakich warunkach potrwa dany wyścig. Jest to z góry narzucone przez twórców i to dość istotne, ponieważ na pewnym etapie podczas jednego weekendu wyścigowego bierzemy udział w kilku różnego rodzaju wyścigach. Jeden może trwać trzy okrążenia, ale następny będzie już zmaganiami długodystansowymi z obowiązkowymi pit stopami i potrwa np. już 12 okrążeń. Tutaj twórcy wyciągnęli pomocną dłoń do osób, którym nie zawsze będzie się chciało jeździć w każdej serii, ale ma to pewne minusy. Jeśli mamy ochotę pominąć jakiś wyścig, możemy wynająć kierowcę, który pod szyldem naszego zespołu wystartuje za nas. Na początku są to kierowcy jednogwiazdkowi, a z czasem coraz lepsi. Niestety Ci radzą sobie bardzo różnie… O ile możemy założyć, że jednogwiazdkowi będą zamiatać tyły, tak po wysokopoziomowych zawodnikach, można byłoby oczekiwać regularnej walki o zwycięstwo. Powiecie: “ale to samo życie, takie są realia wyścigów, nie zawsze się wygrywa”. Tak, owszem, problem jednak polega na tym, że ich wyniki idą na konto NASZEGO zawodnika i zwyczajnie potrafią popsuć statystyki, a nawet mogą utrudnić zdobycie ozdobnych trofeów do bazy, a to już nie jest takie fajne. Lepiej jednak samemu być kowalem własnego losu.

Rozbudowa wyścigowego imperium

Jak już wspomniałem, mamy do dyspozycji obóz, który rozbudowujemy i ulepszamy wraz z rozwojem kampanii oraz pozyskiwaniem większej ilości środków finansowych. Poza tym, że mamy tutaj pełną dowolność rozmieszczania budynków oraz stawiania dróg i ozdób, to budowane konstrukcje mają całkiem spory wpływ na wyścigi. Budynki warsztatowe odpowiadające za silnik, zawieszenie, opony itp. generują co weekend dodatkowe ulepszenia, które możemy wykorzystać w wyścigach. Sloty na takie pasywne powerupy mamy ograniczone, więc przy kilku wyścigach w weekend musimy uważnie nimi zarządzać. Są to ulepszenia, które mogą zwiększyć przyczepność naszego samochodu o pięć procent, albo które dają krótkie przyspieszenie gdy tylko wyprzedzi nas rywal, aby móc go skontrować już w kolejnym zakręcie. Są też elementy strategiczne jak choćby dodatkowy zapas paliwa na ostatnim okrążeniu, co może być czasem kluczowe przy złej strategii w wyścigu endurance. Gdy dane wzmocnienie wykorzystamy, wówczas na koniec tygodnia zostaną wygenerowane nowe, często inne, które ponownie rozdzielimy na konkretne wyścigi. Wraz ze wzrostem możliwości budynku (mają kilka poziomów, które ulepsza się za kredyty), wzmocnienia będą coraz lepsze i z pewnością przydadzą się w wielu trudnych starciach. Element obozu oceniam bardzo pozytywnie. Nie jest to może rozgrywka najwyższych lotów, ale prosta i przyjemna konstrukcja tego trybu, a także bardzo intuicyjne sterowanie na “placu budowy”, potrafiły umilić mi czas i zrelaksować się między kolejnymi często wymagającymi starciami.

Arcade, który próbuje nie być arcade’em

Tutaj przechodzimy do sedna całego iRacing Arcade czyli do ścigania. Zacznę od tego co mnie najbardziej denerwuje i do czego bardzo długo się przyzwyczajałem. Mowa tu o animacji samochodów podczas skręcania. Pojazd w zasadzie wjeżdża w zakręt zgodnie z przyjętymi zasadami jeśli chodzi o odczucia, ale na ekranie widzimy samochodzik niemal lecący bokiem niczym w drifcie, co przy takich wyścigach asfaltowych, nawet zręcznościowych daje po prostu dziwne odczucie. Z czasem przywykłem, ale chyba wolałbym jednak, żeby samochodziki wyglądały nieco bardziej normalnie w zakręcie.