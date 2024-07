Once Human z dokładną godziną premiery. Demo gry zrobiło furorę podczas Steam Next Fest

Pojawiły się dobre wieści dla wszystkich oczekujących na premierę Once Human. Produkcja, której demo zrobiło furorę podczas Steam Next Fest , już wkrótce trafi w ręce graczy. Twórcy podzielili się natomiast informacjami związanymi z dokładną godziną debiutu wieloosobowej gry survivalowej.

Once Human z dokładną godziną premiery. Sieciowy survival niebawem trafi w ręce graczy

Jak wspomnieliśmy powyżej, podczas Steam Next Fest najchętniej ogrywaną wersją demonstracyjną było właśnie demo Once Human. Ponadto osadzona w postapokaliptycznej przyszłości gra survivalowa znajduje się w pierwszej piątce najczęściej dodawanych do listy życzeń na Steam produkcji. Once Human stanowi zatem jedną z najbardziej oczekiwanych premier w najbliższym czasie.

Twórcy postanowili natomiast podzielić się dokładniejszymi informacjami związanymi z premierą gry. Zgodnie z treścią umieszczonego w mediach społecznościowych wpisu, Once Human zadebiutuje 9 lipca 2024 roku o godzinie 23:00 czasu polskiego. Wersję pecetową będzie można pobrać zarówno z platformy Valve, jak i z Epic Games Store. Na ten moment termin premiery na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android pozostaje tajemnicą.