Spin-off Wiedźmina potwierdzony. Premiera jeszcze w tym miesiącu

Powstający od dwóch lat serial jednak zadebiutuje na Netflixie.

Zaledwie wczoraj informowaliśmy, że zakończono prace nad ostatnimi odcinkami serialowego Wiedźmina, ale widzowie wciąż mogą liczyć na sporo atrakcji związanych z uniwersum Netflixa. Już 30 października zadebiutuje czwarty sezon, a wraz z nim spin-off The Rats: A Witcher Tale. Wcześniej serwis Redanian Intelligence zdradził, że produkcja o Szczurach pojawi się tego dnia na platformie, a teraz sam Netflix potwierdził tę datę premiery. Wiedźmin – spin-off The Rats: A Witcher Tale z potwierdzoną datą premiery Tym samym widzowie obejrzą spin-off The Rats: A Witcher Tale razem z czwartym sezonem Wiedźmina. Wciąż jednak Netflix nie zdradził żadnych szczegółów o szykowanej pobocznej historii. Nie wiadomo więc, czy będzie to na pewno serial, czy też może pełnometrażowy odcinek specjalny. Wczytywanie ramki mediów.

Prace nad projektem zakończyły się ponad dwa lata temu, ale jego los długo stał pod znakiem zapytania. Zdjęcia realizowano w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki i przerwano je po zaledwie dwóch miesiącach z planowanych sześciu. Pierwotnie The Rats: A Witcher Tale miało być miniserialem liczącym sześć lub osiem odcinków, jednak po chłodnym przyjęciu wcześniejszego prequela Rodowód krwi Netflix rozważał całkowite skasowanie projektu.

Historia opowie o losach grupy nastoletnich przestępców znanych jako Szczury, których widzowie poznali w finale trzeciego sezonu Wiedźmina. Akcja rozgrywa się jeszcze przed ich spotkaniem z Ciri, dlatego w projekcie nie pojawi się Freya Allan. Wcześniejszy zarys fabuły, przygotowany gdy projekt był jeszcze planowany jako miniserial, wskazywał, że Szczury będą próbować dokonać największego skoku w swoim życiu, mierząc się z najgroźniejszą grupą przestępczą w całym królestwie. W obsadzie znaleźli się: Ben Radcliffe (Giselher), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Aggy K. Adams (Iskra), Juliette Alexandra (Reef), Connor Crawford (Asse), a także Dolph Lundgren w roli Brehena i Sharlto Copley jako Leo Bonhart. Na ekranie pojawią się również Deoudone Pretorius, Morgan Jade Santo, Bianca Simone Mannie, Carla Fonseca Mokgata, Litha Bam, Stevel Marc, Aubrey Shelton i Warren Masemola. Showrunnerką i główną scenarzystką projektu jest Haily Hall, która wcześniej odpowiadała za kilka odcinków głównego Wiedźmina. Reżyserią zajął się Mairzee Almas, znany z pracy przy takich produkcjach jak Cień i kość czy Sandman.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.