Kultowy wojownik z Mortal Kombat 2 wygląda dziwnie. Niektórzy fani są jednak zachwyceni bohaterem

Radosław Krajewski
2025/08/28 12:00
Do sieci trafiły nowe zdjęcia z nadchodzącej drugiej części filmowego Mortal Kombat.

Kontynuacja filmowego Mortal Kombat szykuje się na widowisko pełne znajomych twarzy i nowych, groźnych przeciwników. Do produkcji powracają niemal wszyscy bohaterowie znani z pierwszej części, nawet ci, którzy zginęli na ekranie. Wśród nich znalazł się Scorpion, w którego ponownie wciela się Hiroyuki Sanada. Z kolei niedawno mogliśmy zobaczyć, jak prezentować będzie kultowy bohater, czyli Noob Saibot. Teraz fani otrzymali także pełną prezentację innego popularnego wojownika, czyli brutalnego mutanta Barakę.

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 – Baraka zaprezentowany na zdjęciu z filmu

Baraka po raz pierwszy zadebiutował w drugiej grze z serii jako członek wojowniczej rasy Tarkatanów, lojalny wobec Shao Kahna. Choć jego geneza została częściowo zmieniona w najnowszym reboocie serii gier, w filmie nie należy się spodziewać szczegółowego rozwinięcia jego historii. Najważniejsza będzie jego rola w samej akcji i na polu walki.

Serwisy Bloody Disgusting i Fandango opublikowały najnowsze promocyjne materiały, które rzucają światło na wygląd Baraki. W przypadku Tarkatana widać, że twórcy zdecydowali się na kilka różnic względem klasycznego projektu. CJ Bloomfield, który wciela się w tę postać, nie nosi tradycyjnego stroju przypominającego tunikę, lecz masywną zbroję. Mimo tych zmian bohater pozostaje bardzo wierny swojej growej wersji.

Mortal Kombat 2
Mortal Kombat 2
Choć filmowa kreacja Baraki jest nieco bardziej „zębata” i wzbogacona o charakterystyczne malowanie na głowie, całościowy wygląd oddaje ducha oryginalnego projektu z gier. Mimo to część widzów zaczęło krytykować wygląd postaci za nadmierne CGI. Nie brakuje jednak głosów fanów Mortal Kombat, którzy są zakochani w filmowej wersji Baraki. Uważają, że postać wygląda lepiej niż w niektórych odsłonach growej serii.

Za kamerą Mortal Kombat 2 stanął Simon McQuoid, twórca pierwszej części. W obsadzie znaleźli się: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Mehcad Brooks, Tadanobu Asano, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Martyn Ford, Desmond Chiam, Ana Thu Nguyen, Damon Herriman i Max Huang.

Przypomnijmy, że premierę Mortal Kombat 2 wyznaczono w kinach na 24 października 2025 roku.

