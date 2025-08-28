Kultowy wojownik z Mortal Kombat 2 wygląda dziwnie. Niektórzy fani są jednak zachwyceni bohaterem

Kontynuacja filmowego Mortal Kombat szykuje się na widowisko pełne znajomych twarzy i nowych, groźnych przeciwników. Do produkcji powracają niemal wszyscy bohaterowie znani z pierwszej części, nawet ci, którzy zginęli na ekranie. Wśród nich znalazł się Scorpion, w którego ponownie wciela się Hiroyuki Sanada. Z kolei niedawno mogliśmy zobaczyć, jak prezentować będzie kultowy bohater, czyli Noob Saibot. Teraz fani otrzymali także pełną prezentację innego popularnego wojownika, czyli brutalnego mutanta Barakę.

Mortal Kombat 2 – Baraka zaprezentowany na zdjęciu z filmu

Baraka po raz pierwszy zadebiutował w drugiej grze z serii jako członek wojowniczej rasy Tarkatanów, lojalny wobec Shao Kahna. Choć jego geneza została częściowo zmieniona w najnowszym reboocie serii gier, w filmie nie należy się spodziewać szczegółowego rozwinięcia jego historii. Najważniejsza będzie jego rola w samej akcji i na polu walki.