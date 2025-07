Już jest - pierwszy oficjalny zwiastun filmu Mortal Kombat 2

Wyczekiwany zwiastun w końcu trafił do sieci.

W ostatnich dniach kampania promocyjna filmu Mortal Kombat 2 znacząco przyspieszyła. Mieliśmy już okazję zobaczyć pierwszy materiał promocyjny z Johnnym Cage’em. Teraz w końcu w sieci zadebiutował pierwszy oficjalny zwiastun kontynuacji ekranizacji kultowej bijatyki.

Mortal Kombat 2 – jest pierwszy zwiastun

Choć poprzedni film z 2021 roku nie porwał krytyków, a widzowie przyjęli go z mieszanymi uczuciami, jego wynik w box office – 83 miliony dolarów – wystarczył, by Warner Bros. dało zielone światło na kontynuację. Pamiętajmy jednak, że był to czas, gdy film niemal równolegle miał premierę na Max. Teraz, wraz z pojawieniem się zapowiedzi drugiej części, powracają pytania: czy sequel ma szansę wznieść się ponad przeciętność?