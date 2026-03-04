Aż trzy gry od Bandai Namco znikną ze Steam. Ostatni moment na odebranie gier za darmo

To ostatnia chwila na przypisanie tych produkcji do swojego konta.

Steam znów usuwa gry ze swojego sklepu. Tym razem ten los spotka trzy gry, które powstały przez Bandai Namco i Phoenixx Inc. w ramach współpracy New Employee Training Project. Mowa o trzech niezależnych tytułach, które będą dostępne do odebrania zaledwie do końca marca. Dodatkowo z platformy Valve wkrótce zniknie również Weyrdlets : Idle Desktop Pets, które będzie dostępne tylko do 17 marca. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Trzy gry od Bandai Namco za darmo. Steam usuwa produkcje ze swojego sklepu

BOOMEROAD – za darmo (do 31 marca)

BOOMEROAD to ekscytująca gra akcji i przygodowa, w której gracze ślizgają się po szynach z bumerangów, które sami tworzą. Wcielisz się w głównego bohatera o imieniu Boomy. Boomy musi dotrzeć do wieży z tajemniczym bumerangiem, pokonując po drodze liczne przeszkody i zmierzając ku Starożytnej Wieży.

NOTTOLOT – za darmo (do 31 marca)

NOTTOLOT to gra akcji o hakowaniu robotów. Wykorzystaj zdolność głównego bohatera do hakowania wrogich robotów, aby uciec z fabryki! Przejmuj kontrolę nad robotami przeciwników dzięki umiejętności ich hakowania. Podkradaj się od tyłu… zaatakuj i zhakuj!

DORONKO WANKO – za darmo

DORONKO WANKO to gra akcji. W tej grze wcielasz się w uroczego, niewinnego pomeranina. Możesz robić bałagan i brudzić dom swojego właściciela. Odkrywaj piękny dom i brudź go oraz zachlapuj błotem, ile tylko chcesz!

Weyrdlets : Idle Desktop Pets – za darmo (do 17 marca)