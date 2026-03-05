Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Sklep oferuje dodatkowy prezent

Epic Games nie zapomina o rozdawaniu cotygodniowych prezentów i już za chwilę w sklepie odbierzemy kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem do odebrania będzie Turnip Boy Robs a Bank, czyli niezależny shoot’em up z elementami roguelite’a od studia Snoozy Kazoo. Gra zadebiutowała na rynku na początku 2024 roku i zdobyła uznanie wśród fanów. Przypomnijmy, że gra dostępna będzie za darmo od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Rzepakowy Chłopak (Turnip Boy) jest gotów popełnić jeszcze więcej przestępstw w tej komediowej grze akcji z elementami roguelite. Tym razem zawodowy kryminalista łączy siły z groźnym Pickled Gang, aby zaplanować i przeprowadzić najdziwniejszy napad w historii! Bierz zakładników, kradnij cenne kosztowności i eksploruj mroczne głębiny oraz historię Botanical Bank.

Aby przeprowadzić idealny skok, będziesz musiał kupić cały zestaw niebezpiecznych i zwariowanych narzędzi z dark webu – w tym diamentowy kilof, ładunki C4 czy zagłuszacz radiowy. Rabowanie banków nie jest jednak łatwe, więc przygotuj się na intensywne strzelaniny z ochroniarzami, policją, elitarnymi oddziałami SWAT i nie tylko.