Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Sklep oferuje dodatkowy prezent

Radosław Krajewski
2026/03/05 09:00
Kto chętny na nową darmową grę od Epica?

Epic Games nie zapomina o rozdawaniu cotygodniowych prezentów i już za chwilę w sklepie odbierzemy kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem do odebrania będzie Turnip Boy Robs a Bank, czyli niezależny shoot’em up z elementami roguelite’a od studia Snoozy Kazoo. Gra zadebiutowała na rynku na początku 2024 roku i zdobyła uznanie wśród fanów. Przypomnijmy, że gra dostępna będzie za darmo od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Epic Games Store
Epic Games Store

Rzepakowy Chłopak (Turnip Boy) jest gotów popełnić jeszcze więcej przestępstw w tej komediowej grze akcji z elementami roguelite. Tym razem zawodowy kryminalista łączy siły z groźnym Pickled Gang, aby zaplanować i przeprowadzić najdziwniejszy napad w historii! Bierz zakładników, kradnij cenne kosztowności i eksploruj mroczne głębiny oraz historię Botanical Bank.

Aby przeprowadzić idealny skok, będziesz musiał kupić cały zestaw niebezpiecznych i zwariowanych narzędzi z dark webu – w tym diamentowy kilof, ładunki C4 czy zagłuszacz radiowy. Rabowanie banków nie jest jednak łatwe, więc przygotuj się na intensywne strzelaniny z ochroniarzami, policją, elitarnymi oddziałami SWAT i nie tylko.

GramTV przedstawia:

Ponadto Epic Games Store oferuje darmowy pakiet dodatków do gry free-to-play Idle Champions of the Forgotten Realms. Aby odebrać pakiet, najpierw trzeba posiadać ten tytuł w swojej bibliotece.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Boxes: Lost Fragments oraz My Night Job.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

