Hit za darmo do zdobycia na Steama. Gracze otrzymali wyjątkowy prezent

Nowa platforma znana jako Digiphile rozpoczęła niezwykłą akcję, aby zwrócić uwagę graczy na swój sklep. Firma za darmo rozdaje graczom Planet Coaster jako klucz do wykorzystania na Steam. Tym samym posiadacze komputerów osobistych mogą wzbogacić swoją kolekcję gier o popularną strategię od studia Frontier Developments. Produkcja w tym roku świętuje swoje dziesięciolecie, więc to dobra okazja, aby sięgnąć po ten tytuł. Wszystkie szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Zaskocz, zachwyć i dostarcz dreszczyku emocji tłumom, budując park rozrywki swoich marzeń. Projektuj i twórz niesamowite parki kolejek górskich z niespotykaną dbałością o detale oraz zarządzaj swoim parkiem w prawdziwie żyjącym świecie.

Budowa element po elemencie: Planet Coaster sprawia, że każdy może poczuć się jak projektant. Wytyczaj ścieżki, buduj dekoracje, personalizuj atrakcje i spraw, aby wszystko w twoim parku było wyjątkowe dzięki konstrukcji element po elemencie oraz ponad tysiącowi unikalnych komponentów budowlanych.

Modelowanie krajobrazu: Baw się naturą i zmieniaj teren pod swoimi stopami. Kształtuj krajobraz, wznosząc góry, tworząc jeziora, drążąc jaskinie, a nawet budując wyspy unoszące się w powietrzu. Następnie poprowadź kolejki górskie przez swój park zarówno nad ziemią, jak i pod nią.

Pełna autentyczność: Odtwórz swoje ulubione atrakcje lub zostaw rzeczywistość za drzwiami. Niezależnie od tego, jak lubisz grać, najbardziej realistyczne atrakcje oraz reakcje gości sprawiają, że Planet Coaster jest najbardziej autentyczną symulacją w historii.