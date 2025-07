Predator: Pogromca zabójców z nowym epilogiem. Te postacie z końcowej sceny znacie doskonale

Teraz reżyser ogłosił, że udostępniona na platformie Hulu rozszerzona wersja zakończenia dodaje do tej sceny dwie kolejne postacie. Kamera przesuwa się dalej, ukazując w kolejnych kriokomorach bohaterów dobrze znanych widzom klasycznych odsłon serii – porucznika Mike’a Harrigana z Predatora 2 (Danny Glover) oraz majora Alana „Dutch” Schaeffera z pierwszego Predatora (Arnold Schwarzenegger).

Film kończy się epilogiem, w którym kamera podąża za postaciami zamkniętymi w komorach hibernacyjnych. Jedną z nich jest Naru – znana z filmu Prey. Dwie pozostałe – nieznany mężczyzna oraz bliżej nieokreślony potwór – pozostają trudne do zidentyfikowania, choć wśród fanów nie brakuje teorii i spekulacji na temat ich pochodzenia i roli w serii.

Rozmawialiśmy dużo o rzeczach, które możemy razem zrobić i był bardzo uprzejmy zaakceptować cameo w Pogromcy zabójców. A teraz możemy kontynuować prace nad rzeczami, które mogą poczekać na tego gościa.

Trachtenberg pracuje obecnie nad kolejnym filmem z serii – Strefą zagrożenia. W głównych rolach wystąpią Elle Fanning i Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Premiera zaplanowana jest na listopad. Zwiastun ujawniliśmy już wcześniej. Tajemniczy epilog wskazuje, że reżyser ma plan by połączyć wszystkie dotychczasowe filmy z serii w jednym uniwersum. Należeć do niego mają także filmy z serii Obcy, co ostatni zwiastun Strefy zagrożenia także potwierdził.

