Wyciekła lista darmowych gier na święta w Epic Games Store. Jest grubo, ale jest też jeden problem

To właśnie te gry dostaniemy pod choinkę od Epic Games?

Jak coś roku, również tym razem Epic Games Store rozda kilkanaście gier w nadchodzącym okresie świateczno-noworocznym. Pierwszym prezentem okazało się Hogwarts Legacy, które zostało udostępnione za darmo w ramach The Game Awards 2025. Teraz do sieci trafiła rzekoma lista darmowych gier, na które użytkownicy komputerów osobistych mogą liczyć do końca grudnia. Według niepotwierdzonych informacji, w planach jest co najmniej piętnaście kolejnych darmowych gier, których łączna wartość przy obecnych cenach może sięgnąć około 300 dolarów.

Oficjalnie Epic Games zapowiedziało jedynie kolejną tajemniczą grę, którą będzie można odebrać już w najbliższy czwartek, 18 grudnia o godzinie 17:00 czasu polskiego. Już teraz wiadomo, że następne darmowe gry będą dostępne do odebrania przez zaledwie dobę. W chińskich mediach społecznościowych pojawił się wyciek tytułów i jeżeli tylko się sprawdzi, gracze mogą liczyć na wielkie hity, ale również na indyki. Wczytywanie ramki mediów. Według wycieku kolejną darmową grą w Epic Games Store ma być Jurassic World: Evolution 2. Dzień później mamy otrzymać Desperados 3, a później Total War: Warhammer i Tropico 5. Na liście znajdują się również większe i nowsze tytuły, jak Detroit: Become Human, Mortal Kombat 11, czy Red Dead Redemption 2, które ma zostać udostępnione już w Sylwestra.

Wszystko to wygląda pięknie, ale jest jeden duży problem. Cała lista nie wygląda zbyt wiarygodnie. Jak spojrzymy na poniższe tytuły, to dostrzeżemy sporo „czerwonych flag”, że jest to zwykły fejk. Po pierwsze w wycieku nie doprecyzowano o które LEGO Batman chodzi, a zastanawiająca jest również gra Commander Keane, która nie istnieje. Możliwe, że chodzi o Commander Keen, ale to tytuł z 1990 roku. Dodatkowo między 24 a 26 grudnia Epic Games Store często rozdawało większe hity, a według wycieku w tych trzech świątecznych grach mamy otrzymać wspomniane Lego Batman, Commander Keane oraz Farming Simulator 2022. W poprzednich latach w czasie świąt sklep rozdał m.in. Control, Ghostrunner 2, Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds, czy Death Stranding. Listę publikujemy wyłącznie dlatego, że już w sieci zrobiło się o niej głośno, ale ostrzegamy, że wiele wskazuje na to, że jest ona nieprawdziwa. Oczywiście, część z tych gier może zostać rozdana w czasie najbliższych dni przez Epic Games Store, ale warto traktować ten wyciek wyłącznie jako plotkę, tudzież ciekawostkę. Epic Games Store – wyciek listy darmowych gier do końca grudnia 2025 Hogwarts Legacy - 11 grudnia

Jurassic World Evolution 2 - 18 grudnia

Desperados 3 - 19 grudnia

Total War: Warhammer - 20 grudnia

Tropico 5 - 21 grudnia

Chicken Police - Paint it Red! - 22 grudnia

Loop Hero - 23 grudnia

Lego Batman - 24 grudnia

Commander Keane - 25 grudnia

Farming Simulator 2022 - 26 grudnia

Slime Rancher 2 - 27 grudnia

Terraria - 28 grudnia

Detroit: Become Human - 29 grudnia

Mortal Kombat 11 - 30 grudnia

Red Dead Redemption 2 - 31 grudnia Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.