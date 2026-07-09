Dobra wiadomość dla fanów Palworld. Cena gry pozostanie bez zmian po wyjściu z Early Access

Sukces produkcji przerósł najśmielsze oczekiwania studia.

Pocketpair potwierdziło, że Palworld nie podrożeje po premierze wersji 1.0. Mimo wcześniejszych zapowiedzi twórcy zdecydowali się pozostawić cenę na dotychczasowym poziomie. Palworld zachowa obecną cenę po opuszczeniu Early Access Już 10 lipca Palworld oficjalnie zakończy ponad dwuletni okres wczesnego dostępu i otrzyma aktualizację 1.0. Choć od dawna zakładano, że wraz z pełną premierą cena gry wzrośnie, Pocketpair poinformowało, że ostatecznie zrezygnowało z tego pomysłu.

W opublikowanym komunikacie deweloperzy przekazali, że po długich rozważaniach postanowili pozostawić cenę na poziomie 29,99 dolarów – na Steamie tytuł kosztuje 74,99 zł. Studio podkreśliło, że Palworld odniósł sukces znacznie przekraczający ich najśmielsze oczekiwania, a utrzymanie dotychczasowej ceny ma być formą podziękowania dla społeczności za wsparcie podczas rozwoju gry.

GramTV przedstawia:

Decyzja jest o tyle zaskakująca, że przez cały okres Early Access karta produktu na Steamie informowała, iż cena może wzrosnąć wraz z premierą pełnej wersji. Taki model jest zresztą powszechną praktyką – wielu deweloperów podnosi cenę po zakończeniu wczesnego dostępu, argumentując to większą ilością zawartości i nagrodzeniem graczy, którzy wsparli projekt na wcześniejszym etapie. W przypadku Palworld studio może jednak pozwolić sobie na taki gest. Produkcja zgromadziła już ponad 40 milionów graczy, a ogromny sukces finansowy pozwolił Pocketpair uruchomić własny dział wydawniczy i zapowiedzieć kolejne projekty osadzone w uniwersum, w tym między innymi karcianą grę opartą na marce. Premiera aktualizacji 1.0 odbędzie się 10 lipca i oznaczać będzie oficjalne wyjście Palworld z programu Early Access. Palworld 1.0 zaoferuje znacznie więcej niż finał fabuły. Poznaliśmy kolejne atrakcje