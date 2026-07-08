Crimson Desert na Switchu 2? Pearl Abyss pracuje nad możliwością portu

Deweloperzy przyznają, że gra działa już na konsoli, ale przed premierą konieczna będzie długa optymalizacja.

Pearl Abyss potwierdziło, że rozważa wydanie Crimson Desert na Nintendo Switch 2. Studio zaznacza jednak, że ewentualny port wciąż znajduje się na wczesnym etapie prac. Crimson Desert – Switch 2 jest brany pod uwagę Podczas spotkania z akcjonariuszami, które odbyło się 7 lipca, prezes Pearl Abyss Huh Jin-young odniósł się do planów dotyczących kolejnych platform dla Crimson Desert. Jak przyznał, celem studia jest udostępnienie gry jak największej liczbie graczy, dlatego trwają analizy związane z konsolą Nintendo Switch 2.

Szef firmy potwierdził, że deweloperzy pracują już nad wersją, w której podstawowa rozgrywka jest możliwa na nowej konsoli Nintendo. Jednocześnie zaznaczył, że przed ewentualną premierą konieczne będzie przeprowadzenie szeroko zakrojonej optymalizacji oraz testów, aby produkcja spełniała standardy jakości studia.

GramTV przedstawia:

Nie podano jednak żadnego terminu premiery. Według Pearl Abyss przeniesienie tak rozbudowanej gry z otwartym światem na słabszy sprzęt stanowi duże wyzwanie techniczne. Niewykluczone, że wersja na Switcha 2 będzie wymagała pewnych kompromisów w oprawie graficznej. Twórcy nie zdradzili również, czy port wykorzysta technologię NVIDIA DLSS, choć właśnie z tego rozwiązania korzystają inne wymagające gry dostępne na Nintendo Switch 2, takie jak Cyberpunk 2077: Ultimate Edition czy Final Fantasy VII Rebirth. Podczas spotkania z akcjonariuszami Pearl Abyss potwierdziło także, że DokeV nadal planowane jest na 2028 rok. Studio pracuje również nad kolejnymi aktualizacjami oraz nową zawartością do Crimson Desert, w tym funkcją cross-save i przyszłym dodatkiem DLC. Crimson Desert z dużą aktualizacją. Otwarcie Otchłani, lepszy HUD i ważne poprawki