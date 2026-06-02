Pragmata zbyt wcześnie ujawniona? Dyrektor Capcomu przyznaje, że to mogło zaszkodzić projektowi

Dyrektor gry Pragmata, Yonghee Cho, przyznał w jednym z wywiadów, że z perspektywy czasu żałuje zbyt wczesnego ujawnienia projektu. Jednocześnie podkreśla, że ogromne zainteresowanie ze strony graczy miało także pozytywny wpływ na zespół i pomogło w dalszym rozwoju produkcji.

Pragmata – presja po pierwszym trailerze

Pragmata, mieszanka gry logicznej i shootera od Capcomu, została zapowiedziana lata temu, a jej premiera ostatecznie nastąpiła dopiero w tym roku. Długi cykl produkcyjny oraz liczne opóźnienia sprawiły, że tytuł stał się jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów studia. W rozmowie z GamesRadar Yonghee Cho przyznał, że reakcja graczy na pierwszy zwiastun była znacznie silniejsza, niż zakładano w Capcomie. Zespół nie spodziewał się tak dużego zainteresowania, co z czasem przełożyło się na rosnącą presję.