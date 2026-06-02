Pragmata zbyt wcześnie ujawniona? Dyrektor Capcomu przyznaje, że to mogło zaszkodzić projektowi

Mikołaj Berlik
2026/06/02 19:30
Yonghee Cho uważa, że wczesny trailer narzucił ogromną presję, ale jednocześnie pomógł zespołowi przetrwać trudny okres produkcji.

Dyrektor gry Pragmata, Yonghee Cho, przyznał w jednym z wywiadów, że z perspektywy czasu żałuje zbyt wczesnego ujawnienia projektu. Jednocześnie podkreśla, że ogromne zainteresowanie ze strony graczy miało także pozytywny wpływ na zespół i pomogło w dalszym rozwoju produkcji.

Pragmata – presja po pierwszym trailerze

Pragmata, mieszanka gry logicznej i shootera od Capcomu, została zapowiedziana lata temu, a jej premiera ostatecznie nastąpiła dopiero w tym roku. Długi cykl produkcyjny oraz liczne opóźnienia sprawiły, że tytuł stał się jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów studia. W rozmowie z GamesRadar Yonghee Cho przyznał, że reakcja graczy na pierwszy zwiastun była znacznie silniejsza, niż zakładano w Capcomie. Zespół nie spodziewał się tak dużego zainteresowania, co z czasem przełożyło się na rosnącą presję.

Twórcy początkowo chcieli po prostu stworzyć dobrą i angażującą grę. Jednak wraz z napływem oczekiwań społeczności zaczęto odczuwać, że standard „dobrego projektu” już nie wystarczy. Zespół musiał dążyć do znacznie ambitniejszego efektu końcowego.

Cho zaznaczył jednak, że mimo trudności wczesna zapowiedź nie była błędem bez żadnych korzyści. Silne zainteresowanie graczy działało motywująco i pomogło utrzymać morale zespołu przez lata produkcji.

Producent Naoto Oyama dodał, że obecnie skupia się przede wszystkim na tym, by jak najwięcej osób mogło zagrać w Pragmata, zamiast spekulować o potencjalnej kontynuacji. Według niego decyzje dotyczące przyszłości marki pozostają otwarte, a priorytetem jest obecny odbiór gry.

Pragmata dostępna jest na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/pragmata-director-regrets-announcing-it-too-early

