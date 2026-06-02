The Last of Us Part 3 wielką niespodzianką State of Play? Twórca gry podgrzewa atmosferę

Tajemnicza publikacja Neila Druckmanna rozpaliła wyobraźnię fanów

Już dzisiaj odbędzie się State of Play i obok takich gier, jak Marvel’s Wolverine oraz produkcji Marverick Games, mamy również otrzymać sporo niespodzianek, a jedną z nich może być następna część The Last of Us. Spekulacje rozgrzały fanów, a wszystko za sprawą wpisu opublikowanego przez Neila Druckmanna, który według części społeczności może zawierać ukrytą wskazówkę dotyczącą przyszłości jednej z najważniejszych marek studia Naughty Dog. The Last of Us Part 3 – gra zostanie zapowiedziana na State of Play? Od pewnego czasu wielu graczy zakłada, że podczas wydarzenia zobaczymy nowe materiały z Intergalactic: The Heretic Prophet. Produkcja została zapowiedziana jako zupełnie nowe IP studia i według obserwatorów jest jednym z najbardziej prawdopodobnych kandydatów do pojawienia się na State of Play. Nawet jeśli twórcy nie zdecydują się jeszcze na obszerną prezentację rozgrywki, fani liczą przynajmniej na nowy zwiastun oraz dodatkowe informacje na temat projektu.

Dyskusję w mediach społecznościowych wywołała relacja opublikowana przez Neila Druckmanna. Na udostępnionym zdjęciu można dostrzec między innymi plakaty związane z kultowymi produkcjami anime, takimi jak Akira oraz Cowboy Bebop. Dla wielu obserwatorów jest to czytelne nawiązanie do Intergalactic: The Heretic Prophet, gdyż Naughty Dog już wcześniej sugerowało, że nowa marka czerpie inspiracje z klasycznych dzieł science fiction. To jednak nie ten element przyciągnął największą uwagę społeczności.

GramTV przedstawia:

Na fotografii można bowiem zauważyć również trzy kasety VHS zatytułowane The Last of Us. Właśnie ten szczegół stał się źródłem licznych teorii. Część graczy uznała, że liczba kaset nie jest przypadkowa i może symbolicznie odnosić się do potencjalnego The Last of Us Part 3. Wczytywanie ramki mediów. Choć trudno mówić o konkretnych dowodach, wielu fanów szybko połączyło kilka faktów. Tajemnicza publikacja dewelopera z Naughty Dog pojawiła się tuż przed ważnym wydarzeniem PlayStation, a obecność trzech kaset z logo serii została przez część społeczności odebrana jako możliwa sugestia dotycząca kolejnej odsłony cyklu. Oczywiście nie można wykluczyć, że kasety z trzema częściami The Last of Us odnoszą się po prostu do serialu. Obecnie trwają prace nad trzecim sezonem produkcji HBO i nie jest wykluczone, że na State of Play poznamy nowe szczegóły nadchodzących odcinków serialu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.