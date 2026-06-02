PlayStation stawia na fanów bijatyk. Nowy kontroler trafi do sprzedaży jeszcze tego lata

Sony ujawniło datę premiery i cenę FlexStrike – pierwszego bezprzewodowego fight sticka stworzonego z myślą o PlayStation 5.

Sony ujawniło szczegóły dotyczące premiery PlayStation FlexStrike, czyli nowego kontrolera przygotowanego przede wszystkim z myślą o fanach gier walki. Urządzenie trafi do sprzedaży 6 sierpnia 2026 roku. FlexStrike został po raz pierwszy zaprezentowany latem ubiegłego roku, ale dopiero teraz poznaliśmy jego cenę oraz termin debiutu. Kontroler nawiązuje do klasycznych automatów arcade Kontroler będzie kosztował 199,99 dolarów, a przedsprzedaż ruszy już 12 czerwca. Nowe akcesorium ma być skierowane do fanów takich gier jak Street Fighter, Tekken czy Mortal Kombat. Konstrukcja nawiązuje do klasycznych automatów arcade, oferując duży drążek oraz zestaw przycisków zaprojektowanych pod kątem precyzyjnego wykonywania kombinacji i ruchów specjalnych.

Producent podkreśla, że urządzenie będzie działać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. W zestawie znajdzie się również specjalna torba transportowa oraz wbudowany akumulator umożliwiający ładowanie kontrolera bez konieczności wymiany baterii.

Premiera nie jest przypadkowa. Tego samego dnia na rynku zadebiutuje również MARVEL Tōkon: Fighting Souls, nowa bijatyka wykorzystująca bohaterów Marvela. Sony najwyraźniej liczy na to, że oba produkty będą wzajemnie napędzać zainteresowanie fanów gatunku. Przy okazji firma zapowiedziała także nowy monitor gamingowy przeznaczony dla użytkowników PlayStation 5 i komputerów PC. Urządzenie zaoferuje ekran QHD o przekątnej 27 cali oraz wsparcie dla wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. Sprzedaż monitora rozpocznie się pod koniec sierpnia. Na tym jednak nie koniec. Sony potwierdziło również, że jeszcze w tym roku do oferty dołączą nowe bezprzewodowe głośniki z serii Pulse, które mają uzupełnić ekosystem akcesoriów dla PlayStation. Dla miłośników bijatyk najważniejsza pozostaje jednak premiera FlexStrike. To pierwszy tak ambitny fight stick przygotowany bezpośrednio przez Sony.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










