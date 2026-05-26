Star Wars Jedi 3 z ważnym potwierdzeniem. Lucasfilm ujawnia przyszłość Cala Kestisa

Firma potwierdziła ważną informację dotyczącą trzeciej części serii Star Wars Jedi.

Cal Kestis pozostanie jedną z najważniejszych postaci współczesnego uniwersum Gwiezdnych wojen. Lucasfilm oficjalnie potwierdził, że bohater znany z serii Star Wars Jedi otrzyma kolejne historie, a jego przygoda zdecydowanie nie zmierza jeszcze ku końcowi. Star Wars Jedi 3 – Cal Kestis wróci jako główny bohater w nowej grze Informacja pojawiła się podczas rozmowy dotyczącej atrakcji dostępnych w Disneylandzie. Przedstawiciel Lucasfilm odniósł się do popularności Cala Kestisa i otwarcie przyznał, że studio pracuje nad nowymi opowieściami związanymi z tą postacią. Wypowiedź była krótka, ale bardzo konkretna.

To kolejny sygnał pokazujący, jak ogromne znaczenie dla marki Star Wars mają obecnie gry wideo. Po przejęciu marki przez Disney wszystkie filmy, seriale, książki i gry zostały połączone w jeden oficjalny kanon. Oznacza to, że wydarzenia przedstawiane w produkcjach interaktywnych są równie istotne dla całego uniwersum, jak kinowe widowiska czy seriale Disney+. Cal Kestis zadebiutował w 2019 roku w Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Respawn Entertainment przedstawiło wtedy historię młodego Jedi próbującego przetrwać po Rozkazie 66 i upadku Zakonu Jedi. Później bohater powrócił w kontynuacji Star Wars Jedi: Ocalały, a jego historię rozwinięto także w dodatkowych materiałach, w tym książce autorstwa Sama Maggsa.

Obecnie Respawn Entertainment pracuje nad trzecią odsłoną serii Star Wars Jedi. Wiele wskazuje na to, że będzie to finał trylogii gier skupionych na Calu Kestisie, a nowa wypowiedź pracownika Disneya potwierdza, że twórcy nie zrezygnują z tej postaci i pozostanie bohaterem trzeciej części serii. Nie wiadomo jeszcze, kiedy produkcja trafi na rynek, ale najnowsze deklaracje Lucasfilm jasno pokazują, że studio planuje rozwijać tę postać także poza samymi grami. Choć Cal jest jednym z najbardziej poszukiwanych przeciwników Imperium, do tej pory nie pojawił się w aktorskich serialach ani filmach. Jedynym wyjątkiem pozostaje animowany projekt LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galaktykę z 2025 roku, gdzie Cameron Monaghan ponownie wcielił się w bohatera, tym razem w humorystycznej, klockowej wersji. W ostatnim czasie spore poruszenie wśród fanów wywołała również książka Star Wars: Secrets of the Jedi: The Chronicles of Luke Skywalker autorstwa Marca Sumeraka. Publikacja ujawnia, że Luke Skywalker wiedział o przetrwaniu Cala Kestisa i znał jego działania przeciwko Imperium. Ponieważ akcja książki rozgrywa się po oryginalnej trylogii filmowej, wielu fanów uznało to za mocną wskazówkę, że Cal mógł dożyć czasów Nowej Republiki. Od miesięcy pojawiają się także spekulacje dotyczące aktorskiego debiutu bohatera. Cameron Monaghan przyznał jednak podczas jednego z konwentów, że zgodzi się na taki krok wyłącznie wtedy, gdy będzie on miał realne znaczenie dla historii. Aktor podkreślił, że nie chce, aby Cal pojawił się wyłącznie jako fanowski ukłon bez większego wpływu na fabułę.

