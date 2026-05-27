Jedną z najlepszych gier 2026 roku możecie już sprawdzić za darmo

Mikołaj Ciesielski
2026/05/27 17:10
Udostępniono wersję demonstracyjną najnowszej odsłony popularnej serii.

Według nieoficjalnych doniesień kolejny remake Resident Evil czeka już na ujawnienie. Firmie Capcom najwyraźniej zależy natomiast, by ostatnia odsłona serii dotarła do szerszego grona odbiorców. Japońska firma umożliwiła bowiem wszystkim zainteresowanym przetestowanie Resident Evil Requiem.

Capcom udostępnił graczom wersję demonstracyjną Resident Evil Requiem. Demo najnowszej odsłony popularnej serii dostępne jest zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Niestety w tej beczce miodu znalazły się dwie łyżki dziegciu.

Po pierwsze gracze nie będą mogli przenieść postępów z dema do pełnej wersji. Po drugie przejście testowego wycinka produkcji zajmuje zaledwie 20 minut, ale na całe szczęście pozwala wcielić się w dwójkę grywalnych postaci.

Doświadcz przerażającego survival horroru z analityczką FBI Grace Ashcroft i wskocz w porywającą, pełną adrenaliny akcję z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich przeplatające się losy i unikalne style gry tworzą wstrząsające, pełne emocji doświadczenie, które przerazi Cię do szpiku kości – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Resident Evil Requiem miała miejsce 27 lutego 2026 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Resident Evil, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale…

Źródło:https://gamingbolt.com/resident-evil-requiem-demo-is-out-now-but-progress-wont-transfer-to-the-game

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

