Jedną z najlepszych gier 2026 roku możecie już sprawdzić za darmo

Według nieoficjalnych doniesień kolejny remake Resident Evil czeka już na ujawnienie. Firmie Capcom najwyraźniej zależy natomiast, by ostatnia odsłona serii dotarła do szerszego grona odbiorców. Japońska firma umożliwiła bowiem wszystkim zainteresowanym przetestowanie Resident Evil Requiem.
Capcom udostępnił graczom wersję demonstracyjną Resident Evil Requiem. Demo najnowszej odsłony popularnej serii dostępne jest zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Niestety w tej beczce miodu znalazły się dwie łyżki dziegciu.
Po pierwsze gracze nie będą mogli przenieść postępów z dema do pełnej wersji. Po drugie przejście testowego wycinka produkcji zajmuje zaledwie 20 minut, ale na całe szczęście pozwala wcielić się w dwójkę grywalnych postaci.
Doświadcz przerażającego survival horroru z analityczką FBI Grace Ashcroft i wskocz w porywającą, pełną adrenaliny akcję z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich przeplatające się losy i unikalne style gry tworzą wstrząsające, pełne emocji doświadczenie, które przerazi Cię do szpiku kości – czytamy w opisie gry na Steam.
