5 lat temu zadebiutowała kontynuacja jednego z najoryginalniejszych filmów science fiction. Kolejna część już jest w drodze

Minęło już pięć lat od premiery filmu Ciche miejsce 2, czyli jednej z najważniejszych horrorów science fiction ostatnich lat. Kontynuacja hitu Johna Krasinskiego trafiła do kin 28 maja 2021 roku i błyskawicznie stała się nie tylko ogromnym sukcesem finansowym, ale również symbolem odradzającego się rynku kinowego po pandemicznym kryzysie.
Ciche miejsce 2 – minęło pięć lat od premiery kontynuacji genialnego filmu science fiction
Druga część ponownie skupiła się na losach rodziny Abbottów, która musi przetrwać w świecie opanowanym przez śmiertelnie niebezpieczne istoty reagujące na najmniejszy dźwięk. Po dramatycznych wydarzeniach z pierwszego filmu Evelyn Abbott wraz z dziećmi opuszcza rodzinny dom i wyrusza w nieznane, próbując znaleźć bezpieczne schronienie. Na swojej drodze bohaterowie spotykają Emmetta granego przez Cilliana Murphy’ego, który szybko stał się jedną z najważniejszych postaci całej serii.
Film zachwycił widzów przede wszystkim napięciem, świetnym wykorzystaniem ciszy oraz niezwykle klaustrofobiczną atmosferą. Produkcja ponownie udowodniła, że horror science fiction może opierać się bardziej na emocjach i budowaniu napięcia niż na przesadnym widowisku. Wielu krytyków podkreślało, że Ciche miejsce 2 rozwinęło pomysły z pierwszej części i jeszcze mocniej wykorzystało dźwięk jako kluczowy element narracji. Film zebrał bardzo wysokie oceny, osiągając 91% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.
GramTV przedstawia:
Ogromne wrażenie zrobiły również wyniki finansowe filmu. Przy budżecie wynoszącym około 17 milionów dolarów produkcja zarobiła globalnie niemal 300 milionów dolarów. W samej Ameryce film przekroczył barierę 100 milionów dolarów jako jedna z pierwszych premier po pandemicznym zamknięciu kin, stając się ważnym sygnałem dla całej branży filmowej.
Wpływ Cichego miejsca 2 na gatunek horrorów science fiction okazał się ogromny. Sukces filmu pokazał studiom, że widzowie nadal szukają ambitniejszych horrorów opartych na klimacie, napięciu i nietypowych pomysłach. Po premierze drugiej części jeszcze więcej twórców zaczęło eksperymentować z dźwiękiem, ciszą i minimalistycznym budowaniem grozy. Sama seria Ciche miejsce stała się jedną z najważniejszych współczesnych marek horroru sci-fi, obok takich produkcji jak Obcy, czy 28 dni później.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!