5 lat temu zadebiutowała kontynuacja jednego z najoryginalniejszych filmów science fiction. Kolejna część już jest w drodze

Ten film pomógł kinu wrócić do życia.

Minęło już pięć lat od premiery filmu Ciche miejsce 2, czyli jednej z najważniejszych horrorów science fiction ostatnich lat. Kontynuacja hitu Johna Krasinskiego trafiła do kin 28 maja 2021 roku i błyskawicznie stała się nie tylko ogromnym sukcesem finansowym, ale również symbolem odradzającego się rynku kinowego po pandemicznym kryzysie. Ciche miejsce 2 – minęło pięć lat od premiery kontynuacji genialnego filmu science fiction Druga część ponownie skupiła się na losach rodziny Abbottów, która musi przetrwać w świecie opanowanym przez śmiertelnie niebezpieczne istoty reagujące na najmniejszy dźwięk. Po dramatycznych wydarzeniach z pierwszego filmu Evelyn Abbott wraz z dziećmi opuszcza rodzinny dom i wyrusza w nieznane, próbując znaleźć bezpieczne schronienie. Na swojej drodze bohaterowie spotykają Emmetta granego przez Cilliana Murphy’ego, który szybko stał się jedną z najważniejszych postaci całej serii.

Film zachwycił widzów przede wszystkim napięciem, świetnym wykorzystaniem ciszy oraz niezwykle klaustrofobiczną atmosferą. Produkcja ponownie udowodniła, że horror science fiction może opierać się bardziej na emocjach i budowaniu napięcia niż na przesadnym widowisku. Wielu krytyków podkreślało, że Ciche miejsce 2 rozwinęło pomysły z pierwszej części i jeszcze mocniej wykorzystało dźwięk jako kluczowy element narracji. Film zebrał bardzo wysokie oceny, osiągając 91% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

Ogromne wrażenie zrobiły również wyniki finansowe filmu. Przy budżecie wynoszącym około 17 milionów dolarów produkcja zarobiła globalnie niemal 300 milionów dolarów. W samej Ameryce film przekroczył barierę 100 milionów dolarów jako jedna z pierwszych premier po pandemicznym zamknięciu kin, stając się ważnym sygnałem dla całej branży filmowej. Wpływ Cichego miejsca 2 na gatunek horrorów science fiction okazał się ogromny. Sukces filmu pokazał studiom, że widzowie nadal szukają ambitniejszych horrorów opartych na klimacie, napięciu i nietypowych pomysłach. Po premierze drugiej części jeszcze więcej twórców zaczęło eksperymentować z dźwiękiem, ciszą i minimalistycznym budowaniem grozy. Sama seria Ciche miejsce stała się jedną z najważniejszych współczesnych marek horroru sci-fi, obok takich produkcji jak Obcy, czy 28 dni później. Co istotne, historia rodziny Abbottów jeszcze się nie zakończyła. Trwają już prace nad trzecią częścią serii, która ma być finałem głównej opowieści. John Krasinski ponownie odpowiada za scenariusz i reżyserię, a według aktualnych informacji zdjęcia do filmu właśnie ruszają. Premiera Cichego miejsca 3 została zaplanowana na 30 lipca 2027 roku.

