Pracownicy Xboxa mówią dość. "Mamy dość płacenia za porażki kadry zarządzającej"

To oznaczałoby kolejne masowe redukcje etatów. W efekcie we wtorkowy poranek Communications Workers of America, a więc największy amerykański związek zawodowy, zorganizowało konferencję prasową. W jej trakcie zrzeszeni pracownicy XBOXA otwarcie wypowiedzieli się przeciwko Microsoftowi i podejmowanym przez kierownictwo decyzjom. Według związkowców firma przez 4 miesiące przetrzymywała przekazane propozycje, a także nie dała wszystkim zainteresowanym czasu na negocjacje.

Morgan Goi, który w ZeniMax Online Studios zajmuje stanowisko projektanta walk, przyznał:

Odmawiamy pozostawienia nas w niewiedzy, podczas gdy firma decyduje się na restrukturyzację w sposób, który poważnie dotyka nas wszystkich. Jesteśmy traktowani jak ludzie zbyteczni – doceniani w jednym tygodniu, a zwalniani w następnym. Dlaczego deweloper miałby zadawać sobie trud, by dawać z siebie wszystko w takich warunkach? Ciężka praca i świetne gry nie chronią przed zwolnieniami w Microsofcie. Dlatego jednoczymy się w całym XBOX, aby nasz głos został usłyszany i aby domagać się realnej odpowiedzialności.

Nawet gdy firma nazywa nas zbyt kosztownymi w utrzymaniu, ponownie podnosi ceny konsol dla graczy, powołując się na niedobór pamięci RAM, który sam Microsoft pogłębił. Krążą plotki o zwolnieniach, gracze płacą więcej, a kadra zarządzająca nazywa to resetem.