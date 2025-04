Pracował przy Concordzie. Teraz zabiera głos w sprawie Marathon od Bungie

Deweloper wspomniał, że los Concorda, który nie zdołał porwać graczy, był szeroko komentowany, a niepowodzenie projektu było bolesnym doświadczeniem dla całego zespołu. Podkreślił jednak, że to właśnie porażka stała się dla niego motorem do dalszych działań i że nikt nie przeżywa niepowodzenia tak mocno, jak osoby, które poświęciły swój czas i energię w nadziei na stworzenie czegoś, co dostarczy rozrywki milionom graczy na całym świecie.

Przez ostatnie 17 lat byłem częścią wielu świetnych projektów i miałem okazję współpracować z niezwykle utalentowanymi ludźmi, którzy ukształtowali mnie jako dewelopera, jakim jestem dzisiaj.

Wielu graczy zna Concord i wie, co stało się z tym projektem. Concord nie zdołał zainspirować graczy, a przekaz został odebrany jasno i wyraźnie. Widok, jak nasz projekt upada i staje się pośmiewiskiem w sieci, był rozdzierający. Nauczyłem się jednak, że to właśnie porażki są tym, co mnie napędza. Nikt nie czuje się tak źle, jak osoby, które poświęciły swój czas z nadzieją, że uda im się zapewnić rozrywkę milionom graczy na całym świecie. Nie proszę o litość ani współczucie, bo taka jest natura tej branży – albo wygrywasz, albo przegrywasz. Margines sukcesu jest bardzo wąski. Zaryzykowałem – i przegrałem.

Pewnie niektórzy z was wyczuli krew i mają ochotę mnie „zgrillować” za to, że przestałem się ukrywać i zabrałem głos. Mam jednak nadzieję, że tak się nie stanie – że zobaczycie, iż za tymi projektami stoją ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, by stworzyć coś wielkiego. Widok twarzy deweloperów podczas streamu Bungie dał mi nadzieję i ekscytację na to, co może przynieść Marathon. – przekazał deweloper.