ConcernedApe mówi wprost. Stardew Valley ma być rozwijane bez sztucznej inteligencji

Stardew Valley od ponad dekady pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych symulatorów życia na farmie. Jego twórca, Eric Barone, znany jako ConcernedApe, wciąż aktywnie pracuje nad rozwojem gry. Równolegle zajmuje się produkcją Haunted Chocolatier. W rozmowie z IGN deweloper podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak Stardew Valley może wyglądać za kolejne dziesięć lat.
Stardew Valley dalekie od ukończenia. ConcernedApe zdradza plany na przyszłość
Barone przyznał, że z każdą aktualizacją stara się przybliżać grę do jej „ostatecznej formy”. Jak sam stwierdził, celem jest pełna realizacja wizji, którą miał od początku, tak aby Stardew Valley stało się w pełni samowystarczalnym i kompletnym doświadczeniem. Jego zdaniem za dekadę tytuł powinien być jeszcze bardziej dopracowany, z dodatkowymi aktualizacjami, które wzmocnią to, czym gra miała być od samego startu.
Za dziesięć lat pojawi się jeszcze kilka aktualizacji, które sprawią, że gra będzie jeszcze bliższa temu, czym powinna być. Mam wrażenie, że z każdą kolejną aktualizacją próbuję doprowadzić Stardew Valley do jego ostatecznej formy, w pełni zrealizowanej. Mam więc nadzieję, że za dziesięć lat Stardew Valley będzie już w pełni zrealizowane.
Twórca zastanawia się również nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby lepiej przygotować grę na przyszłość. Wśród rozważanych pomysłów pojawiają się elementy zwiększające kreatywny udział społeczności w rozwoju zawartości. Jednocześnie deweloper bardzo wyraźnie podkreślił, że nie zamierza sięgać po generatywną sztuczną inteligencję.
Być może do gry zostaną dodane nowe elementy, które uczynią ją jeszcze bardziej odporną na upływ czasu, jeśli chodzi o kreatywną zawartość albo rozwiązania, w których gracze mogliby niemal brać udział w samym procesie twórczym.
Interesują mnie sposoby na to, by uczynić grę po prostu nieskończenie regrywalną bez użycia AI. To nigdy się nie wydarzy.
W dalszej części rozmowy Barone odniósł się także do przyszłości marki. Ma nadzieję, że Haunted Chocolatier będzie już wtedy dostępne, a równolegle mogą pojawić się nowe projekty związane z uniwersum Stardew Valley. Określił swoją grę mianem „kopalni złota” pod względem pomysłów, dodając, że ograniczeniem pozostaje obecnie wyłącznie czas i możliwości produkcyjne.
