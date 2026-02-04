ConcernedApe mówi wprost. Stardew Valley ma być rozwijane bez sztucznej inteligencji

Stardew Valley od ponad dekady pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych symulatorów życia na farmie. Jego twórca, Eric Barone, znany jako ConcernedApe, wciąż aktywnie pracuje nad rozwojem gry. Równolegle zajmuje się produkcją Haunted Chocolatier. W rozmowie z IGN deweloper podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak Stardew Valley może wyglądać za kolejne dziesięć lat.

Stardew Valley dalekie od ukończenia. ConcernedApe zdradza plany na przyszłość

Barone przyznał, że z każdą aktualizacją stara się przybliżać grę do jej „ostatecznej formy”. Jak sam stwierdził, celem jest pełna realizacja wizji, którą miał od początku, tak aby Stardew Valley stało się w pełni samowystarczalnym i kompletnym doświadczeniem. Jego zdaniem za dekadę tytuł powinien być jeszcze bardziej dopracowany, z dodatkowymi aktualizacjami, które wzmocnią to, czym gra miała być od samego startu.