Czy w Overwatchu pojawią się treści generowane przez AI? Reżyser gry komentuje

Blizzard postanowił zacząć rok 2026 od ogłoszeń związanych ze swoimi markami. Niedawno np. dowiedzieliśmy się, że Overwatch 2 to od teraz po prostu Overwatch.

Jednocześnie firma zaprezentowała kilka nowych postaci, zapewniając, że to tylko część tego, co przygotowała na ten rok. Czy Blizzardowi uda się zatem obejść bez korzystania z dobrodziejstw AI?

Co Blizzard sądzi o korzystaniu ze sztucznej inteligencji?

Temat wykorzystywania sztucznej inteligencji przez twórców gier staje się coraz bardziej kontrowersyjny. Nie da się ukryć, że wielu graczy nie patrzy zbyt przychylnym okiem na grafiki czy nawet całe projekty postaci stworzone przez AI. Nic więc dziwnego, że głos w tej sprawie zabrał reżyser Overwatcha, Aaron Keller. W rozmowie z GameSpotem zapewnił on, że mimo rozwoju technologii jego studio nie zamierza jej używać.