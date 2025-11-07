Zaloguj się lub Zarejestruj

pr0gram powraca! Pierwszy odcinek naszego odświeżonego podcastu jest już dostępny

2025/11/07 18:00
Reboot zakończony sukcesem. pr0gram znów działa poprawnie! Podcast wraca w nieco odświeżonej formie.

Na naszym kanale w serwisie YouTube, znajdziecie nie tylko wideo recenzje gier, RetroGRAM lub innego rodzaju materiały publicystyczne, ale także podcast, który wraca po bardzo długiej przerwie. W domyśle poprowadzą go nasz Redaktor Naczelny Michał “Myszasty” Nowicki oraz redaktor Mateusz “Gucio1846” Kapusta, ale spodziewajcie się także wielu innych głosów, wszak goście będą mile widziani!

Od lewej: Mateusz “Gucio1846” Kapusta i Michał “Myszasty” Nowicki
Od lewej: Mateusz “Gucio1846” Kapusta i Michał “Myszasty” Nowicki

Gramowy podcast “pr0gram” wraca do żywych

Czego możecie się spodziewać? Z pewnością omówimy sprawy bieżące, które dzieją się w naszym giereczkowie, poruszając zarówno trudne jak i lekkie, radosne tematy. Będą goście i różne ciekawe smaczki, których być może nigdzie nie przeczytacie/usłyszycie. Na pewno spodziewajcie się sporej dawki uśmiechu i szalonych akcji, wszak obaj Panowie to po prostu wariaci!

Jeśli pamiętacie “stary” pr0gram, to z pewnością dobrze wiecie, że całość bazowała wyłącznie na głosie rozmówców. Tym razem stwierdziliśmy, że fajnie byłoby się przedstawić bliżej, abyście mogli przy okazji zobaczyć kto do was mówi, a być może czasem zwrócić uwagę na ciekawą ekspresję prowadzących. Poza tym hej! To YouTube, więc sytuacja sama prosiła się o wykorzystanie kamerek!

GramTV przedstawia:

Tak się fajnie złożyło, że reboot podcastu pr0gram nagraliśmy podczas minionego Poznań Game Arena, akurat w 18-lecie pierwszego Wiedźmina od CD Projekt Red. W pierwszym odcinku wspomnieliśmy nasze doświadczenia z tą produkcją, a także poruszyliśmy temat testowanego przez nas Project Motor Racing, które będzie miało swoją premierę pod koniec listopada. Jeśli więc jesteście ciekawi naszej perspektywy w kwestii tych dwóch tematów to gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału, który znajdziecie poniżej. Miłego słuchania (i oglądania)!

