pr0gram powraca! Pierwszy odcinek naszego odświeżonego podcastu jest już dostępny

Na naszym kanale w serwisie YouTube, znajdziecie nie tylko wideo recenzje gier, RetroGRAM lub innego rodzaju materiały publicystyczne, ale także podcast, który wraca po bardzo długiej przerwie. W domyśle poprowadzą go nasz Redaktor Naczelny Michał “Myszasty” Nowicki oraz redaktor Mateusz “Gucio1846” Kapusta, ale spodziewajcie się także wielu innych głosów, wszak goście będą mile widziani!

Gramowy podcast “pr0gram” wraca do żywych

Czego możecie się spodziewać? Z pewnością omówimy sprawy bieżące, które dzieją się w naszym giereczkowie, poruszając zarówno trudne jak i lekkie, radosne tematy. Będą goście i różne ciekawe smaczki, których być może nigdzie nie przeczytacie/usłyszycie. Na pewno spodziewajcie się sporej dawki uśmiechu i szalonych akcji, wszak obaj Panowie to po prostu wariaci!