pr0gram powraca! Pierwszy odcinek naszego odświeżonego podcastu jest już dostępny

Reboot zakończony sukcesem. pr0gram znów działa poprawnie! Podcast wraca w nieco odświeżonej formie.
Na naszym kanale w serwisie YouTube, znajdziecie nie tylko wideo recenzje gier, RetroGRAM lub innego rodzaju materiały publicystyczne, ale także podcast, który wraca po bardzo długiej przerwie. W domyśle poprowadzą go nasz Redaktor Naczelny Michał “Myszasty” Nowicki oraz redaktor Mateusz “Gucio1846” Kapusta, ale spodziewajcie się także wielu innych głosów, wszak goście będą mile widziani!
Gramowy podcast “pr0gram” wraca do żywych
Czego możecie się spodziewać? Z pewnością omówimy sprawy bieżące, które dzieją się w naszym giereczkowie, poruszając zarówno trudne jak i lekkie, radosne tematy. Będą goście i różne ciekawe smaczki, których być może nigdzie nie przeczytacie/usłyszycie. Na pewno spodziewajcie się sporej dawki uśmiechu i szalonych akcji, wszak obaj Panowie to po prostu wariaci!
Jeśli pamiętacie “stary” pr0gram, to z pewnością dobrze wiecie, że całość bazowała wyłącznie na głosie rozmówców. Tym razem stwierdziliśmy, że fajnie byłoby się przedstawić bliżej, abyście mogli przy okazji zobaczyć kto do was mówi, a być może czasem zwrócić uwagę na ciekawą ekspresję prowadzących. Poza tym hej! To YouTube, więc sytuacja sama prosiła się o wykorzystanie kamerek!
GramTV przedstawia:
Tak się fajnie złożyło, że reboot podcastu pr0gram nagraliśmy podczas minionego Poznań Game Arena, akurat w 18-lecie pierwszego Wiedźmina od CD Projekt Red. W pierwszym odcinku wspomnieliśmy nasze doświadczenia z tą produkcją, a także poruszyliśmy temat testowanego przez nas Project Motor Racing, które będzie miało swoją premierę pod koniec listopada. Jeśli więc jesteście ciekawi naszej perspektywy w kwestii tych dwóch tematów to gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału, który znajdziecie poniżej. Miłego słuchania (i oglądania)!
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!