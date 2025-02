Split Fiction – poznaliśmy rozmiar gry na PS5. Plików nie pobierzecie jednak wcześniej

Mio i Zoe to kompletnie różne pisarki – jedna tworzy science-fiction, druga uwielbia gatunek fantasy – niespodziewanie uwięzione we własnych opowiadaniach po tym, jak zostają podłączone do maszyny mającej wykraść ich twórcze pomysły. Żeby wyjść z potrzasku i zachować własne wspomnienia, będą musiały nauczyć się współpracy, posiąść najróżniejsze umiejętności i podołać osobliwym wyzwaniom, pisząc przy tym historię nietypowej przyjaźni zawieszonej między światami science-fiction i fantasy – czytamy w opisie gry na Steam.